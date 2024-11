Kicillof se mostró leyendo “Cometierra”, el libro del plan de lectura bonaerense que Villarruel tildó de “degradante e inmoral”

Luego de que la vicepresidente Victoria Villarruel criticara el plan de lecturas para estudiantes del nivel medio en la provincia de Buenos Aires, al considerar que los libros que incluye el programa son “degradantes”, “inmorales” y “sexualizan a los chicos”, el gobernador bonaerense Axel Kicillof compartió una imagen suya con un ejemplar de “Cometierra” de Dolores Reyes. “Qué mejor que un domingo de lluvia para leer buena literatura argentina. Sin censura” , escribió junto a la foto en X.

La obra es una de las más criticados por el oficialismo por una escena de sexo explícito y menciones a temáticas como el aborto. El director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, había respondido ya a los reproches desde Gobierno, defendió el material educativo que se reparte en los centros de enseñanza bonaerenses y aseguró que no se trata de educación sexual sino de un tipo de “arte” que “propone otra mirada y permite hablar las cosas de otra manera”.

Qué mejor que un domingo de lluvia para leer buena literatura argentina. Sin censura. pic.twitter.com/RTmOqqYBdC — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 17, 2024

En su cuenta oficial de Instagram, la titular del Senado había compartido el lunes dos fragmentos en específico de la novela de Reyes. Junto a ambos apartados, había escrito: “Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que Axel Kicillof les ofrece. Existen límites que nunca deben pasarse”.

“¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños! ¡Con los chicos no! (Perdonen lo explícito pero esto no es educación y los padres no deben permitir que se sexualice a sus hijos)”, coronó la publicación.

La defensa del gobierno bonaerense al plan de lecturas para estudiantes del nivel medio

Tras el embate de Villarruel, el director general de Cultura reivindicó al programa “Identidades Bonaerenses”, una colección de más cien libros de narrativa, novela gráfica y poesía que fue lanzada en 2023 con el aval de las autoridades políticas y educativas de la provincia de Buenos Aires y se distribuyó en bibliotecas.

“Son herramientas para las bibliotecas y los docentes. No se obliga a nadie a leerlos y no son para niños”, explicó y agregó: “Si hay libros que tienen temática política, escenas de sexo o lenguaje soez, esos no van para secundaria básica sino para la orientada, de 16 a 19 años. Y requieren de acompañamiento docente”.

El funcionario remarcó además a importancia de este tipo de contenidos si se tiene en cuenta que los estudiantes “están inmersos en el desarrollo de la sexualidad desde mucho antes”. “Hoy están a un clic de la computadora acceden a la más brutal pornografía. Esto no es pornografía, esto es literatura”, subrayó.

Respecto de la escena de sexo explícito dentro de Cometierra, Sileoni opinó: “Aunque no lo crean, esa escena puede convertirse en una escena pedagógica en el aula. Eso es la literatura. No acepto la palabra aberrante, porque son materiales muy probados y una gran cantidad de estas escritoras son multipremiadas. Es un modo de cuidar a los chicos del modo que no lo hacen otros sectores de la sociedad”.

Asimismo, destacó que la escuela “es un buen lugar para escuchar a los jóvenes” y apuntó: “Hay sectores que los quieren meter presos a los 12 años y se escandalizan porque a los 17 años leen alguna obra de arte. Es un tiro por elevación al gobernador [Axel Kicillof] y a la educación sexual que previene embarazos no intencionales”.

De esta manera arremetió contra algunas de las medidas del gobierno del presidente Javier Milei, al que también cuestionó por dichos que tuvo en el pasado, como la comparación que hizo entre el Estado y “un pedófilo en un jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina” durante una entrevista periodística.

"Cometierra", de Dolores Reyes

“Es un pensamiento oscuro, del dominio de la psiquiatría. Esto son cosas oscuras y pornográficas. Eso no concita el menor escándalo social, pero media carilla de un libro provoca el escándalo que provoca... Esa es la sociedad argentina”, lamentó en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre.

También destacó la importancia de mantener programas como el de Educación Sexual Integral (ESI): “En 2010, el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con hijos era del 13% y en 2022 fue del 6%. La ESI, más los programas de embarazos no intencionales, bajan los porcentajes de embarazos y evitan abusos intrafamiliares”.

“La escuela no niega la diferencia entre el hombre y la mujer, no enseña prácticas sexuales, no alienta la homosexualidad y/o la transexualidad, no enseña a abortar. ¿Sabe lo que hace la escuela? Te acepta como sos. En eso la escuela es mejor que la sociedad; no los discrimina, no los persigue, no los mete en cana. Hay una diferencia sustantiva”, manifestó Sileoni y consideró que es importante que sea la escuela la que da estos contenidos ya que “los padres a veces están y a veces no”.

