La explicación de Gabriel Katopodis, el ministro que acompañó a Máximo Kirchner cuando fustigó al Presidente

El último sábado, un hombre del Gabinete escuchó de muy cerca la disparada de criticas de Máximo Kirchner a Alberto Fernández: Gabriel Katopodis. Ministro de Obras Públicas, cercano al mandatario y uno de los seis sobrevivientes de los ministros que juraron el 10 de diciembre de 2019, Katopodis ostenta un extraño récord en medio de una coalición atravesada por las profundas diferencias: tiene buenas relaciones con las tres terminales que la componen.

Cerca suyo sostienen que, más allá de la “excelente relación” que lo une con el legislador santacruceño, su presencia el sábado también tiene una explicación institucional: Katopodis es secretario general del PJ de la provincia de Buenos Aires. “Gabriel tiene dos compromisos institucionales: uno como ministro del Gabinete y otro como secretario general del PJ bonaerense” , responden desde su entorno.

Desde allí también reconocen que Katopodis apunta a 2023. “Él quiere y está dispuesto a jugar fuerte para las elecciones”, afirman. El nombre no cae mal en el interior de un Frente completamente desmembrado. “Gabriel es un moderado, componedor y entre sus puntos fuertes está que en estos casi tres años, no tuvo un solo caso de corrupción”, destacó como un elogio otro funcionario del Gobierno.

“Estoy trabajando para que el año que viene podamos tener la mejor propuesta, la mejor alternativa política. El mejor aporte que yo puedo hacer hoy es dedicarme todos los días a empujar la obra pública y a llegar a cada rincón del país”, fue una de las frases que dejó Katopodis este fin de semana en una entrevista con Radio 10.

Katopodis es, desde su llegada al Ejecutivo, uno de los hombres más cercanos a Fernández. Suele acompañarlo en muchos actos y comparten largas charlas en los viajes en avión al interior del país. El exintendente de San Martín fue, además, uno de los que más respaldó a Fernández en medio de las fuertes crisis internas. Por eso, su presencia sonriente en el acto de Mar del Plata en el que el Presidente fue fustigado con tanta dureza llamó especialmente la atención.

Máximo Kirchner dijo que Alberto Fernández se “valió” de la construcción del Frente de Todos para iniciar una aventura personal. “La política es responsabilidad. Para eso se va a esos lugares y no para poner cara de víctima y de yo no fui”, afirmó en referencia al Presidente.

Máximo Kirchner junto a Gabriel Katopodis en San Martín por el homenaje a los Fusilados de José León Suárez

La relación de Katopodis con Máximo Kirchner no es nueva. Es más, quienes los conocen de cerca enumeran que el ida y vuelta entre ellos siempre fue recíproco. Citan como uno de los ejemplos lo que sucedió en enero pasado, cuando Kirchner sorprendió con su renuncia a la presidencia del bloque del Frente de Todos, tras el acuerdo con el FMI. Katopodis lo llamó y ese mismo día se fue a tomar un café con él. “Charlaron lo que tenían que charlar y esa relación no dejó nunca de fluir”, relatan testigos de esas horas calientes.

En junio pasado, fue Kirchner el que se movió hasta las tierras de Katopodis, en San Martín, para participar de acto de conmemoración de los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos 66 años atrás. “Estamos muy orgullos de que Máximo nos acompañe y sea parte de esta pelea acá en San Martín”, dijo entonces Katopodis.

Tras lo que agregó: “Con Máximo estamos muy convencidos de que la unidad del peronismo no se da en los abrazos, ni en las formas, ni en los elogios. La unidad del peronismo se juega en las convicciones, la unidad se juega en el modelo, la unidad del peronismo se juega todos los días en saber, en sentir, en militar que esta Argentina tiene que ser justa, más libre, más solidaria y que tiene que tener a cada militante como protagonista de este proyecto de transformación que Alberto y Cristina están llevando adelante”.

Este domingo, cuando habló por radio, Katopodis eligió también apuntar a lo que pasó desde que el Frente de Todos llegó al poder: “Venimos tratando de superar tres años difíciles y se acerca un año electoral que decide si el país vuelve a quedar en manos de una derecha desatada y más agresiva que nunca”.

Y apuntó a los desafíos de acá a lo que resta de Gobierno: ”No hay dudas que la principal agenda está en atacar la inflación y garantizar una mejor distribución de lo que se produce. Argentina va a salir adelante si repartimos mejor y de manera más equitativa todo lo que se produce. Los sindicatos interviniendo en la puja salarial, con sus paritarias, eso es con el peronismo, no pasa en otro gobierno“ .

En tanto apuntó a la oposición al sostener: ”Juntos por el Cambio no puede hablar de lo que hicieron porque gobernaron hasta hace 15 minutos y lo hicieron mal. Tenemos que poder ganarles porque ellos nos ganaron la escucha de la gente que está en un nivel de cansancio. El peronismo no va a permitir que el macrismo vuelva a gobernar al país“. Y remató: “En el Frente de Todos puede haber efervescencias, debate o discusiones, es así el peronismo. Pero no puede haber brazos caídos o una actitud derrotista de que la elección está jugada. El peronismo gobierna y se defiende con hechos y haciendo, explicando que sabemos que hacer con el país.”

