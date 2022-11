El kirchnerismo eligió no responder las críticas del Presidente a Máximo Kirchner

escuchar

“Nos reservamos el derecho de elegir la oportunidad para contestarle”. El kirchnerismo prefirió guardar silencio y no escalar el enfrentamiento político con Alberto Fernández, luego de que el jefe del Estado replicara las duras declaraciones que, sin nombrarlo, le dirigió Máximo Kirchner.

No es la primera vez que los dirigentes que orbitan en torno a Cristina y Máximo Kirchner eligen dejar sin eco la palabra presidencial . Dos semanas atrás, en una cumbre reservada en La Plata, el líder de La Cámpora había explicado por qué callaba buena parte de sus críticas al Presidente y evitaba entrar en contrapuntos: “No voy a hacerle el juego a la antipolítica, ni darle de comer a la oposición. Hay que discutir adentro”, dijo entonces el diputado nacional.

Más allá del prudente silencio que eligieron mantener por estas horas, en las usinas de La Cámpora el clima no es el mejor con el Presidente, al que ven como un estorbo para los planes electorales del sector que lidera Cristina Kirchner.

“Nos boicoteó la suspensión de las PASO y no acierta una medida económica; debería ser él quien guarde prudente silencio. Pero, por ahora, vamos a esperar para contestarle, no vale la pena escalar el conflicto”, dijo una legisladora que participa de las conversaciones de la mesa chica que rodea al líder de La Cámpora.

Fue un silencio selectivo. El ministro del Interior y referente de La Cámpora, Eduardo de Pedro, tuiteó hoy sobre sus vivencias con la tartamudez. O la mano derecha de Axel Kicillof, el jefe de asesores Carlos Bianco, difundió la llegada del programa Puentes a Balcarce. Sobre la interna, nada.

“Para aventureros está el turismo”

Máximo Kirchner lanzó ayer, en Mar del Plata, una dura y amarga queja que pareció tener al Presidente como destinatario. “Para aventureros está el turismo; la política es responsabilidad, no para poner cara de víctima y yo no fui”, fue el mensaje del hijo de Cristina Kirchner en el cierre del encuentro del peronismo bonaerense.

Esta mañana, Fernández le salió al cruce y consideró “equivocada” la visión del líder de La Cámpora. “Me pueden acusar de cualquier cosa menos de hacer aventuras personales”, dijo el jefe del Estado.

“Es una mirada equivocada. Lo que más me critican y siempre señalan es que nunca quise construir el albertismo, cosa que es cierta, no creo en los personalismos, todos somos fungibles, algunos serán más necesarios que otros. Soy parte de un proyecto, me pueden acusar de cualquier cosa, menos de hacer aventuras personales”, aseguró Fernández en declaraciones radiales.

La primera respuesta que esgrimió el jefe del Estado ante la consulta por las palabras de Máximo Kirchner fue apelar a una frase de Juan Domingo Perón que, dijo, le quedó como “una enseñanza”. “Cuando un compañero habla mal de otro compañero empieza a dejar de ser peronista”, sentenció. No obstante, aclaró que la cita no intentaba ser una réplica al hijo de la vicepresidenta.

“Yo no le estoy respondiendo. Máximo tiene todo el derecho, es un hombre respetable, tengo buena opinión de él, de ningún modo le estoy contestando. Lo respeto mucho, respeto a todos”, destacó.

Fernández también se preocupó por remarcar el aporte que ha hecho a la integridad del Frente de Todos en medio de la crisis interna que vive la coalición de gobierno. “Yo respeto todas las visiones, nadie ha hecho más por la unidad que yo y pondera más la unidad que yo. Garantizar que las derechas no vuelvan a la Argentina es un deber de los que estamos en este espacio. El Frente de Todos no es de tres o cuatro dirigentes”, agregó.

Las palabras presidenciales solo encontraron eco más allá de las fronteras del kirchnerismo con cargos de representación. “Se olvidó Alberto Fernández que, para un peronista, “Primero la Patria, después el movimiento y por último los hombres”, escribió en Twitter, también citando al general Perón, la exembajador en Venezuela y Reino Unido Alicia Castro.

En espejo, el único abanderado del Presidente fue Luis D’Elía, que hoy continuó las críticas iniciadas ayer contra el líder de La Cámpora. “Máximo reemplazó autoritariamente al kirchnerismo heroico y fundacional por La Cámpora. El mismo que usurpó una construcción transversal del Pueblo Argentino por el sectarismo egoísta y excluyente de un grupo, hoy nos quiere dar clases de construcción colectiva”, escribió en Twitter el dirigente piquetero.