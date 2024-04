La filosa crítica de Jaime Bayly a Milei por sus ataques a periodistas

Escuchar

El escritor peruano Jaime Bayly expresó su firme rechazo a los ataques de Javier Milei a los periodistas Jorge Fernández Díaz, Joaquín Morales Solá y Jorge Fontevecchia. Consideró que los modales del Presidente, a quien apoyó fervorosamente durante la campaña electoral, le resultan “deplorables” y le “recomendó respetar las críticas”.

En un video que publicó en sus redes sociales, Bayly empieza contando una conversación con su madre, que venía de pasar unos días en Buenos Aires. Relata que ella le habló apasionadamente de Milei y le preguntó a él cómo lo veía. “Le dije: ‘Yo creo que va bien. Creo que su plan económico va bien encaminado’. Y antes de que yo formulara la menor crítica a Milei, mamá me dijo: ‘Es un genio, es un genio, ¿no te parece?’. Le dije yo no estaba dispuesto a discrepar de mi madre el día de su cumpleaños. “No, claro, mamá, por supuesto es un genio, es un genio, eh”.

Pero inmediatamente el escritor describe su malestar por las recientes declaraciones del Presidente contra periodistas de prestigio. “Leyendo los periódicos argentinos, que no me los pierdo, me quedé muy afectado porque leí que Milei -y yo lo apoyé y yo lo apoyo y quiero que le vaya bien, quiero que su gobierno tenga éxito- pero me enteré de que Milei había dicho cosas horribles contra dos columnistas de prensa que yo respeto mucho. Joaquín Morales Solá, columnista de LA NACION, un inteligente un periodista serio, insobornable, de enorme prestigio. No me pierdo sus columnas. Y también me enteré de que Milei había dicho unas cosas incendiarias, mezquinas, completamente inaceptables contra otro columnista de LA NACION que además es un querido amigo mío, Jorge Fernández Díaz”.

En defensa de Fernández Díaz destacó: “Puede que en este momento sea el escritor argentino vivo más importante, en mi opinión, y también puede que sea el más vendedor. Y Milei lo había tratado fatal solo porque Jorge, al parecer, en alguna columna había expresado algunas críticas algunos reparos, pero para eso estamos los periodistas. Los periodistas no estamos para aplaudir como focas amaestradas. Los periodistas estamos para plantear dudas, críticas, reparos, ¿no?”.

Aludía a la conversación radial en la que Milei habló -sin mencionar su nombre- de una serie de artículos de Fernández Díaz sobre las ideas de Murray Rothbard, gurú de los libertarios. “Una de las formas estúpidas de cortos intelectuales, que además se creen que son grandes intelectuales porque publican libros y notas muy pomposas, y son unos imbéciles, es decirme populista de derecha”, había dicho el Presidente.

Bayly expresó su perplejidad: “Milei había dicho que Jorge era un estúpido y un imbécil y un ignorante porque no entendía, no sabía leer inglés, no entendía que los liberales en Estados Unidos no son los liberales en Argentina. Al parecer, Jorge Fernández Díaz había dicho que Milei tenía que cuidarse del populismo de derechas. Yo creo que Jorge tiene razón. Y Morales Solá también tiene razón. Ambos tienen razón en decirle a Milei: “Cuidado por acá, cuidado por allá. Cuidado con la acción autoritaria, cuidado con decir cosas feroces, hostiles contra la prensa libre’. Un buen demócrata tiene que tolerar las críticas. Tiene que aceptarlas. Yo no digo que tiene que coincidir con ellas y por supuesto tiene todo el derecho de refutarlas, pero sin insultar de una manera tan acanalada a periodistas muy respetables como Morales Solá y Fernández Díaz”.

Sobre Morales Solá, Milei había señalado en un evento público: “El círculo rojo siguió subestimándonos, diciendo que éramos un error, que solo representamos a gente enojada. Ellos no pueden cambiar el modelo y siguen enojados con eso. En algunos periodistas se nota de manera grosera. Creo que el caso más violento y más agresivo de todos es el de Morales Solá”.

Después de defender a los periodistas, Bayly reconectó nuevamente con la pregunta inicial de su madre. “Entonces me quedé pensando. Mamá no tiene razón. Milei no es un genio. Es un hombre inteligente, a no dudarlo; es un hombre valeroso, sí, y ha leído algunos libros sobre economía. Entiende qué provoca la inflación y cómo conjurar la inflación. Entiende cómo se crea la riqueza y cómo se fabrica la pobreza, más o menos parece que eso lo entiende. El problema con Milei es su carácter, y en política, en el poder, en las riñas intestinas, en las guerrillas de la política el carácter lo es todo. El carácter es el hombre. No hay que tener entonces carácter a plomo y tolerancia para soportar de buen grado y sin enojar y sin decir insidias para soportar la crítica de la prensa libre”, dijo.

Lógica amigo-enemigo

Antes de terminar el video, Bayly rescata también la figura de Jorge Fontevecchia, a quien Milei aludió despectivamente con el mote de “Tintureli” además de desearle la quiebra de Editorial Perfil.

“Salgo en defensa de Fernández Díaz y de Morales Solá y también me toca salir en defensa de un periodista que encuentro que es muy respetable que es Jorge Fontevecchia, a quien también considero en cierto modo mi amigo”, expresó el escritor peruano. Recordó entonces que venía de tener un cortocircuito con él, surgido en la campaña a partir de su apoyo a Milei. “Jorge no se portó bien conmigo. Yo le regalaba mi programa de televisión, lo pasaba los fines de semana en su canal Net TV y un buen día dejó de pasarlo. Y ahora creo que dejó de pasarlo porque él quería que ganara Sergio Massa y yo quería que ganara Milei, y en mi programa se notaba que yo quería que ganase Milei”.

Pero enfatizó: “Porque él apoyara editorialmente, explícitamente, sin esconderlo a Massa, que estaba en todo su derecho, no se va a convertir en mi enemigo. Él apoyó a Massa, yo apoyo a Milei, pero él cree en la democracia. Yo también. Él cree en la libertad, yo también. Él cree en los derechos humanos y lo ha demostrado peleándose con la dictadura militar argentina y yo también. Entonces no me parece bien que Milei pida o celebre o se emocione prematuramente festejando que el periódico Perfil de mi amigo Fontevecchia vaya a quebrar”.

Dijo que es “un error menor pero lo desluce a él, cuando se burla de Fontevecchia porque aparentemente se pinta el pelo”, como sugirió el Presidente.

“A mí Milei no me parece un genio y sus modales me están pareciendo muy deplorables. Así que un abrazo para mi amigo Jorge Fernández Díaz, querido, queridísimo amigo, y soy su lector más puntual y agradecido; un gran novelista y un gran columnista de prensa, Y abrazos a Joaquín Morales Solá y a Jorge Fontevecchia: cuando vaya a Buenos Aires le voy a pedir a Jorge que me ayude a conseguir un buen tinte de pelo que ya lo vengo necesitando yo también”.

Bayly había entrevistado a Javier Milei en Buenos Aires durante la campaña electoral. Fue una charla no libre de polémicas, ya que después de su publicación el periodista lo calificó de “autoritario, impuntual y homofóbico”, a través de un video difundido en las redes sociales. “Me sentí un poco tocado”, aclaró el reconocido conductor.

El libertario habló ese día de la homosexualidad y el matrimonio igualitario con una frase que se hizo viral. “Si vos querés estar con un elefante... Si tenés el consentimiento del elefante, es tu problema y del elefante. No me opongo a que dos personas del mismo sexo se casen. Para mí, el matrimonio es un contrato. Puede ser de dos partes, tres partes o 50 si uno quiere”.

LA NACION