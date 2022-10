La fiscalía aceptó convocar a Antonio Stiuso para una nueva testimonial en la causa por la muerte de Nisman

escuchar

La fiscalía a cargo de la investigación de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman aceptó hoy convocar al exagente de inteligencia Antonio “Jaime” Stiuso para una nueva declaración testimonial en la causa, aunque por el momento no se fijó fecha para el trámite, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.

El fiscal federal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación, citará a Stiuso en audiencia con fecha a determinar luego que el exdirector de Operaciones de la exSIDE y actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó una nota en la cual pidió volver a ser citado como testigo bajo juramento de verdad.

Stiuso solicitó declarar nuevamente en la causa que investiga la muerte del fiscal, encontrado con un tiro en la cabeza el 18 de enero de 2015 en el departamento que alquilaba en el barrio porteño de Puerto Madero.

El exespía dijo “haber tomado conocimiento” de “diversas cuestiones” que no abordó en sus anteriores presentaciones ante la Justicia, la última de ellas en 2019. El pedido fue hecho por escrito el lunes último ante Taiano, que tiene delegada la investigación por lo ocurrido a quien era el titular de la UFI AMIA, quien apareció con un balazo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en el barrio porteño de Puerto Madero.

En el escrito que presentó en la fiscalía, Stiuso dijo haberse enterado por la prensa de cuestiones sobre las que no declaró en su testimonio anterior ante Taiano, en marzo de 2019, y sobre las que podría aportar información, dijeron fuentes judiciales. Stiuso no precisó a qué se refería, pero en los tribunales de Comodoro Py no descartan que se trate de las declaraciones tomadas durante los últimos tiempos a gente que se desempeñó en el área de inteligencia. En el mismo sentido, una fuente cercana a Stiuso dijo a LA NACION: “Tiene relación con lo que habrían dicho algunos exagentes. Prefiero no dar mas detalles antes de su declaración”.

Stiuso firmó junto a su abogado Santiago Blanco Bermúdez el escrito para pedir volver a declarar como testigo en el caso luego de su última comparecencia en marzo de 2019. Cuando Stiuso declaró en esta causa afirmó estar convencido de que a Nisman lo mataron. El exespía y el fiscal tuvieron una relación cercana. Horas antes de aparecer muerto, Nisman intentó sin éxito comunicarse con Stiuso, que no le atendió el teléfono.

En los papeles, Stiuso era el director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, pero en la práctica era mucho más: fue durante muchos años el hombre más poderoso de la inteligencia argentina.

La primera vez que Stiuso declaró en esta causa fue en 2016. Por entonces, el caso estaba en manos de jueza Fabiana Palmaghini. El exespía dijo estar convencido de que a Nisman los habían asesinado por “el trabajo que estaba realizando” y afirmó que la orden la dio “un grupo relacionado con el gobierno anterior” [en referencia al kirchnerismo]. Dijo entonces que se había montado una “burda operación” para simular un suicidio.

La investigación que está radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini fue delegada en la fiscalía, quE en los últimos meses tomó declaración a unos 50 testigos que pertenecían a los organismos de inteligencia.

