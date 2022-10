Antonio Stiuso se ofreció a volver a declarar en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman

escuchar

El espía retirado Antonio Stiuso se ofreció a volver a declarar en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman para abordar “diversas cuestiones” sobre las que no testificó en sus presentaciones anteriores en los tribunales.

Stiuso presentó un escrito en la fiscalía federal a cargo de Eduardo Taiano, que tiene delegada la investigación del caso. En esta causa, hace casi cinco años, el juez Julián Ercolini dictó un fallo en el que consideró que hay pruebas suficientes para sostener que a Nisman lo mataron, pero jamás se identificó al presunto asesino. La Cámara Federal coincidió con Ercolini y en 2018 confirmó los procesamientos dispuestos por ese magistrado contra Diego Lagomarsino, acusado de haber sido “partícipe necesario” del crimen por haberle dado a Nisman el arma, y contra los custodios que tenían a su cargo la protección del fiscal pero habrían incumplido sus deberes.

En el escrito que presentó en la fiscalía, Stiuso dijo haberse enterado por la prensa de cuestiones sobre las que no declaró en su testimonio anterior ante Taiano, en marzo de 2019, y sobre las que podría aportar información, dijeron fuentes judiciales. Stiuso no precisó a qué se refería, pero en los tribunales de Comodoro Py no descartan que se trate de las declaraciones tomadas durante los últimos tiempos a gente que se desempeñó en el área de inteligencia.

Antonio Stiuso y su abogado en los tribunales de Comodoro Py Gentileza Perfil

Cuando Stiuso declaró en esta causa afirmó estar convencido de que a Nisman lo mataron. El exespía y el fiscal tuvieron una relación cercana. Horas antes de aparecer muerto, Nisman intentó sin éxito comunicarse con Stiuso, que no le atendió el teléfono.

En los papeles, Stiuso era el director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, pero en la práctica era mucho más: fue durante muchos años el hombre más poderoso de la inteligencia argentina.

La primera vez que Stiuso declaró en esta causa fue en 2016. Por entonces, el caso estaba en manos de jueza Fabiana Palmaghini. El exespía dijo estar convencido de que a Nisman los habían asesinado por “el trabajo que estaba realizando” y afirmó que la orden la dio “un grupo relacionado con el gobierno anterior” [en referencia al kirchnerismo]. Dijo entonces que se había montado una “burda operación” para simular un suicidio.

