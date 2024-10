La Fiscalía apela a la Suprema Corte bonaerense para evitar que Chocolate Rigau obtenga el arresto domiciliario hasta el inicio del juicio oral

En un intento por evitar que salga de su celda, el Ministerio Público Fiscal bonaerense apeló la decisión del Tribunal de Casación provincial de morigerar la prisión preventiva de Julio Segundo “Chocolate” Rigau en la investigación criminal por el desfalco de cientos de millones de pesos de la Legislatura bonaerense a través de tarjetas de débito a nombre de empleados “fantasma” o “ñoquis”.

El recurso que presentó la Fiscalía busca que la decisión de la Casación bonaerense sea revisada por la Suprema Corte de Justicia provincial, con un trámite procesal que podría demorar semanas o incluso meses, período en el que “Chocolate” Rigau seguirá detenido en la Alcaldía Departamental “Roberto Pettinato”, en las afueras de La Plata, donde permanece desde el 14 de octubre del año pasado.

La Fiscalía, bajo el mando interino de María Laura D’Gregorio, presentó un recurso de inaplicabilidad de ley contra el fallo de la Casación que le otorgó a Rigau el beneficio del arresto domiciliario, aunque esa decisión quedó en suspenso hasta que la Casación defina si admite el recurso y, de ser así, que la Corte provincial resuelva qué hacer con el detenido.

La Casación bonaerense tendrá ahora hasta un año de plazo para resolver si declara “admisible” el recurso, aunque los tiempos habituales rondan entre los 4 y 7 meses, plazo que suele reducirse de manera sustancial cuando se trata de causas con detenidos. Y en este caso, además, Rigau protagoniza una de las investigaciones penales más sensibles de los últimos años en la Justicia provincial, según indicaron desde los tribunales platenses a LA NACION.

Albini y Chocolate Rigau

La decisión que adopte la Casación -y eventualmente luego la Corte bonaerense-, es seguida con atención por los otros dos acusados que también se encuentran detenidos en la Alcaldía departamental: el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, el concejal platense, Facundo Albini.

Alfiles en territorio bonaerense del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, los Albini se ilusionan con que una decisión favorable a “Chocolate” Rigau en las instancias superiores de los tribunales bonaerenses les permita mejorar su situación procesal. En otras palabras, ser excarcelados o, al menos, esperar bajo arresto domicilio la tramitación del juicio oral. Con un dato insoslayable: en algunos departamentos judiciales bonaerenses ya se fija el inicio de las audiencias de juicio oral recién en 2027.

Antecedentes incómodos

De llegar a la Suprema Corte, la suerte que corra “Chocolate” Rigau servirá de termómetro judicial en toda la provincia de Buenos Aires, indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal y de las defensas a LA NACION. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte mantiene una postura muy clara en contra de las morigeraciones de la prisión preventiva, posición que ahora no se descarte que cambie.

En esa línea, jueces y fiscales bonaerenses recibieron mensajes durante las últimas semanas que exponen que las cárceles de la provincia están superpobladas y que deben aplicarse criterios más restrictivos para imponer la prisión preventiva y más laxos para disponer excarcelaciones, según coincidieron múltiples fuentes ante la consulta de LA NACION.

“Hay, digamos, fallos ‘saneadores’ que reflejan el clima de época”, indicó un letrado. “Y en estos momentos estamos muy atentos a lo que la Casación o la Suprema Corte puedan resolver en algún expediente por el ‘efecto cascada’ que puede derivar de una decisión de ese tenor en miles de otros expedientes”.

A principios de octubre, la Sala II de la Casación bonaerense revocó el fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata y resolvió otorgarle la prisión preventiva morigerada a “Chocolate” Rigau, con los votos de los magistrados Fernando Mancini y Mario Kohan, y la disidencia de María Florencia Budiño.

Mancini entendió que los camaristas que le denegaron a Rigau la morigeración de la prisión preventiva pudieron incurrir en “derecho penal de autor”, para cargar las tintas sobre el acusado. “La enumeración de perfiles como la modalidad, la cantidad de eventos, y su prolongación en el tiempo (así como] la pena en expectativa, el perjuicio a la administración pública y la actividad desplegada facilitando la comisión de actos de corrupción” no son suficientes para “la fundamentación de la negativa de atenuación”, indicó en su voto, que compartió Kohan.

Por el contrario, Budiño estimó que “la decisión de la Cámara confirmatoria de la denegatoria de morigeración de la prisión preventiva resulta ajustada a derecho”, además de estimar que perduran los peligros procesales –por ejemplo, que Rigau busque fugarse- “por la considerable cantidad de hechos imputados (al menos 136), y el elevado perjuicio económico [causado] para la administración pública provincial”.

Detenido el 8 de septiembre de 2023, excarcelado por dos semanas y arrestado otra vez el 14 de octubre de 2023, Rigau espera una celda mientras que la fiscal Betina Lacki avanza con la investigación, que incluyó el llamado a indagatoria de todos los supuestos empleados de la Legislatura bonaerense que habrían participado en las maniobras que causaron un perjuicio a las arcas públicas por al menos $464 millones durante los últimos años.

La mayoría de esos supuestos empleados se negó a declarar, aunque quedó demostrado que varios de ellos no sabían cuánto cobraban, no conocían las instalaciones de la Legislatura, ignoraban quiénes eran sus teóricos jefes o compañeros de trabajo, no tenían las claves de acceso a las computadoras de sus supuestas oficinas y, en el caso de al menos una empleada, se radicó en España mientras que “Chocolate” Rigau cobraba su salario en La Plata.

Hugo Alconada Mon Por

Temas CorrupciónLegislatura