La fiscalía paraguaya espera al senador Kueider para tomarle declaración

Luego del procedimiento policial de frontera que esta madrugada sorprendió a Edgardo Kueider con más de 200 mil dólares sin declarar, el fiscal paraguayo que interviene en el caso, Edgar Benítez, citó al senador para tomarle declaración a las 15 horas.

Según pudo averiguar este medio de fuentes al tanto de la causa, otro procedimiento de frontera mantiene ocupado al fiscal y demoraría por lo menos una hora la declaración del senador Kueider, que podría ser acusado por contrabando y lavado.

El inspector de la Policía de Paraguay Sebastián Espínola sostuvo, en diálogo con LN+, que Kueider está “prestando declaración ante la fiscalía” y que “se encuentra en libertad con apoyo de su abogado defensor”. “Él no pudo demostrar de dónde obtenía este dinero. No tenía la declaración jurada de lo que transportaba”, detalló. Además, explicó que se pueden transportar hasta 10 mil dólares o su equivalente en monedas: “Si no logra justificarlo, es contrabando”.

Esta madrugada el senador fue sorprendido por un chequeo policial de rutina en la cabecera paraguaya del Puente Internacional la Amistad, que une a Ciudad del Este con Foz de Iguaçu, en Brasil, a unos 10 kilómetros de lo que se conoce como la Triple Frontera.

Kueider fue detenido a bordo de un vehículo Chevrolet modelo Trailblazer, una camioneta 4x4 con patente argentina que registra deudas por más de 3 millones y medio de pesos en la Administración de Ingresos Públicos de Capital Federal (AGIP). Según pudo reconstruir este medio, el senador iba acompañado de su secretaria Iara Guisel Costa.

Tras la pesquisa, se le solicitó apoyo a la Dirección Nacional de Ingresos tributarios (DNIT), a cargo de Óscar Orué, y se le dio intervención a la Fiscalía N° 2, especializada en contrabando. Benítez, el titular a de la unidad, dispuso la incautación del dinero y el vehículo que manejaba Kueider. Su secretaria portaba autorización para conducir la camioneta.

Según sostuvo el funcionario, el operativo se enmarcaba en un control de contrabando de productos frutihortícolas. “Se encontró un bulto y el personal de resguardo le pide que abre el bulto y ahí se encuentran los dólares”, relató en diálogo con el medio paraguayo ABC digital. Además, contó que se abrió un sumario administrativo y que el fiscal ordenó que Kuider y Guisel Costa permanezcan en el hotel hasta la declaración. Es que el senador tenía reservada una habitación en un hotel de Ciudad de Este, destino al que se dirigía desde Brasil.

