La fiscalía pidió confirmar el procesamiento por abuso sexual del intendente de La Matanza

Escuchar

El fiscal ante la Cámara del Crimen Mauricio Viera le pidió a ese tribunal que confirme el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual, informaron fuentes judiciales a LA NACION.

El intendente está acusado de haber sometido por la fuerza a “tocamientos impúdicos” a una secretaria privada, hace tres años, una noche, en la casa de ella.

Los camaristas que deberán decidir si confirman el procesamiento, que fue apelado por la defensa, son Rodolfo Pociello Argerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto -este último intervendría sólo si los otros dos camaristas no están de acuerdo, explicaron en los tribunales-. Fuentes judiciales precisaron que resolverán después del 19 de junio, que es la fecha que la Cámara puso como fecha límite para que las partes hagan sus presentaciones.

El fallo que dispuso el procesamiento lo firmó la jueza de instrucción de la Capital Federal María Fabiana Galletti. Además de por “abuso sexual simple”, Espinoza fue procesado por “desobediencia”, por haber desoído la orden judicial de no contactar a la denunciante, que relató que sufrió presiones de una expareja suya y también del propio intendente para convencerla de que retirara la denuncia. La jueza dispuso además un embargo sobre los bienes de Espinoza por $1.500.000.

La prueba central contra el intendente es el testimonio de su presunta víctima, que dijo que cuando ella empezó a trabajar en la secretaría privada de Espinoza, en abril de 2021, él le dijo que quería ir a la casa de ella para conversar cuestiones de trabajo. Según la denunciante, fue tres veces y la tercera, la noche del 10 de mayo de 2021, él se sacó los pantalones, avanzó con violencia sobre ella y la manoseó. Siempre según su relato, como ella se resistió, Espinoza finalmente dejó su casa enojado.

Las antenas de telefonía celular confirmaron la presencia de Espinoza esa noche en las inmediaciones de la casa de la denunciante y ese es otro dato que la jueza dijo que evaluó para procesarlo, junto con un peritaje psicológico y el testimonio de la terapeuta de la mujer. Ninguno de esos elementos acreditan por sí mismo los hechos, pero la jueza entendió que son algunos de los indicios que le permiten avanzar con la causa. Recordó que para dictar un procesamiento la ley no exige plena certeza, sino elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito y la culpabilidad del autor. También destacó que si bien la regla en materia penal es que en caso de duda hay que decidir en favor del acusado, en los casos de delitos sexuales se debe contemplar la dificultad probatoria dada por la naturaleza misma de este tipo de delitos, que suelen tener lugar en ámbitos de intimidad y confianza, exentos de las miradas de terceros.

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, y Sofía Clerici, la modelo investigada en la causa contra Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito

La denunciante grabó además conversaciones con Espinoza, que presentó en la Justicia. “Los dichos de la denunciante -dijo la jueza- además de no ofrecer reparos en orden a su credibilidad, cobran mayor relevancia no solo a partir de la prueba recolectada, sino también con el material que ella misma aportó y se encuentra incorporado digitalmente a la causa”. Espinoza finalmente admitió en los tribunales que había estado en la casa de la denunciante la noche que ella dice que fue abusada por él. El intendente dijo que fue una visita de índole laboral y niega las acusaciones en su contra.

La denunciante, que hoy tiene 35 años, vive desde 2022 en La Florida, Estados Unidos, según consta en la causa. Su expareja, un hombre muy cercano a Espinoza, le pagó el pasaje para que dejara el país, según él mismo relató en la Justicia.

La Municipalidad de La Matanza, en paralelo, presentó una denuncia contra Rakauskas por lavado de dinero y espionaje. Según un comunicado oficial, participó de “un armado político deliberadamente orquestado para obstaculizar y perjudicar al intendente Fernando Espinoza en las elecciones legislativas que llevaron a cabo en el año 2021″. La denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello y la fiscal Paloma Ochoa.

El municipio que conduce Espinoza indicó que “la aparición sorpresiva y digitada de Rakauskas se produjo en la víspera de las elecciones” de 2021. En la denuncia, que presentó el asesor letrado de la Comuna, Alberto Riccio, se plantea que “Rakauskas ingresó al email de la Secretaría Privada de la municipalidad, secretariaprivadamatanza@gmail.com, y sustrajo y/o guardó en su computadora indebidamente y sin autorización -o en algún otro dispositivo de almacenamiento, para luego pasar a su laptop- un total de 18.668 correos electrónicos, junto a sus metadatos, en formato ‘mbox’, y los reservó en una carpeta titulada ‘Resguardo de Correos’, de su computadora marca Apple”, además de haber guardado también “42 capturas de pantalla en una carpeta titulada ‘Capturas de la agenda de la Privada’”.

La información sobre los correos e información que habría retenido Rakauskas se desprende, según el comunicado de la municipalidad, de un “acta de resguardo de prueba, que confeccionara el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”, realizado el 5 de julio de 2021 “en el marco de la investigación que se iniciara por denuncia de la Sra. Rakauskas [por abuso sexual]”.

En cuanto a la acusación por lavado de dinero, la denuncia se debe a que Rakauskas señaló que no tiene “ingresos”, pero en la denuncia del municipio de Espinoza se le endilgan viajes y una vida costosa. “Nadie que no tenga dinero suficiente para comer, pagar el alquiler o, incluso, la obra social, puede llevar adelante una vida de lujos, vivir casi tres meses en Estados Unidos, llevar dos mil dólares en una cartera o pagar cuentas de hasta seis mil dólares, como desliza en sus propios correos electrónicos. No obstante, claro está, que contaría con ingresos no declarados, y/o que los viajes se encuentren vinculados a fines espurios, seguramente pagados y costeados por la gente que está detrás de la operación de inteligencia que estamos denunciando, y es por ello que solicito se investigue a Melody Jacqueline Rakauskas por la posible comisión del delito de lavado de activos”, concluyó en su presentación el asesor letrado de La Matanza.

Espinoza gobierna el distrito de mayor peso electoral de la provincia de Buenos Aires. Heredero político de Alberto Balestrini, transita su cuarto mandato al frente de la intendencia. Gobernó sin interrupciones entre 2007 y 2015, cuando lo sucedió la actual vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y regresó al municipio en 2019. En 2023 logró la reelección.

LA NACION