La fuerte advertencia de Francos sobre Aerolíneas Argentinas: “Si no se adapta, va a desaparecer”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, emitió una fuerte advertencia para Aerolíneas Argentinas y consideró que la empresa debe adaptarse a “cómo se trabaja en el mundo aerocomercial”. Sus declaraciones surgen luego de que el Gobierno anunciara que el presidente Javier Milei firmaría un decreto para permitir la privatización de la compañía estatal y, en ese contexto, sostuvo que el Estado “no le va a poner más plata para mantenerla”: “Si no se adapta, va a desaparecer” . El funcionario también se refirió a la polémica por la postura de la vicepresidenta Victoria Villarruel alrededor del nuevo acuerdo con Reino Unido por las islas Malvinas, que catalogó como una “posición personal”, y sobre la nueva canción de Lali Espósito con referencias al Presidente.

Francos apuntó contra los trabajadores de Aerolíneas Argentinas por “no entender” que la crisis de la empresa, que tuvo entre enero y julio de 2024 un déficit de $73 millones, no se soluciona “pidiéndole plata al Estado para pagar mayores aumentos de sueldo”. Allí se refirió a los “privilegios” de los empleados: “Son anormalidades totales. No pasa en ninguna parte. Si no se toma consciencia de que tenemos que cambiar la cultura del privilegio que tenemos en la Argentina, nunca va a funcionar. Por eso vamos a promover fuertemente la actividad aérea de empresas privadas que vengan a la Argentina a trabajar como se trabaja en el mundo aerocomercial”.

En ese punto fue cuando apareció la advertencia. “Si Aerolíneas no se adapta a eso, va a desaparecer, porque el Estado no le va a poner más plata para mantenerla, ¿está claro? El Estado no va a pagar el déficit de Aerolíneas. ¿Los trabajadores quieren hacerse compañía? Que se hagan cargo, llévense la compañía”, apuntó. Además, argumentó que las empresas bien administradas “no desaparecen”. “Las que funcionaron mal y desaparecieron fue porque tenían estos privilegios. No nos pidan que aceptemos cosas ilógicas para sostener privilegios de casta”, reclamó.

Antes habló de las presiones del Gobierno para modificar el presupuesto y negociar con los gremios: “Yo no digo que no se animen, que no le hagan [a Milei] medidas, paros, marchas, pero este Gobierno tiene un enorme convencimiento y la voluntad del Presidente para ir hacia adelante. Nadie le va a manejar al Presidente ni el presupuesto ni el resultado del déficit fiscal ni el equilibrio fiscal. Él ha dicho: ‘Voy a mantener el equilibrio fiscal, no voy a tolerar déficit, no me manden leyes que impliquen un gasto que no tenga recursos porque lo voy a vetar’. Y lo va a seguir haciendo. Eso genera rispideces”.

El anuncio del decreto que busca la privatización llegó el viernes de la mano del vocero presidencial, Manuel Adorni. Allí, comunicó que el Gobierno se amparará en una ley firmada en épocas menemistas, la 23.696 de reforma del Estado. La medida excluiría al Congreso de la decisión, que acaba de comenzar el tratamiento en comisiones de la Cámara de Diputados alrededor de la privatización, con proyectos de Pro y la Coalición Cívica.

El jefe de Gabinete también se refirió a la polémica generada este viernes con la vicepresidenta por el nuevo acuerdo que firmó la canciller Diana Mondino con su par británico alrededor de las islas Malvinas. Establecía principalmente la renovación de un vuelo de San Pablo a las islas, con escala en la provincia de Córdoba, y la reanudación de los viajes de familiares de caídos en la guerra de 1982 al cementerio de Darwin. Villarruel había calificado el acuerdo como “contrario de los intereses de la Nación”. “¿Nos toman por tontos?”, sostuvo con firmeza.

Francos, en ese sentido, expresó que lo consideraba una posición personal. “A mí me parece que hay que tomarlo en esos términos. La política oficial es la que fijó el Ejecutivo. No quiero polemizar con la vicepresidenta. Me parece que hemos probado distintas formas de reclamar nuestra soberanía sobre las islas Malvinas, está en nuestra Constitución. Nadie va a cejar un milímetro en ese reclamo y declaración constitucional. No se va a conseguir la entrega inmediata de las islas por parte de los isleños a la Argentina de un día para otro por lo que diga uno u otro o porque se ponga una cosa u otra. Los resultados en las políticas se ven con la persistencia en actitudes que lleven a ese resultado. También defendió la gestión de la canciller: “La ministra Mondino ha firmado un acuerdo de vuelos que le va a permitir a mucha gente llegar a las Islas que antes no podía hacerlo. Hay que verlo desde ese punto de vista”.

Además, sobre la nueva canción de Lali Espósito, con claras referencias a Milei y sus seguidores, sostuvo que “no vio el video” ni la escuchó, pero consideró que “no son temas significativos”. “Claramente está referida a una polémica que Lali Esposito generó en su momento con el Presidente. Pero forma parte de temas que no son significativos. Si ella cree que tiene que mantener esa polémica en el tiempo, que lo haga. Para el Presidente es un tema que pasó. No tuvo intención de ofender a nadie, lo dijo en su momento. Es un tema terminado, no da para más. Seguir con ese tema no tiene sentido, salvo que explique que pueda venderle más discos. A lo mejor, generando polémica también se genera esa posibilidad, no lo sé. Me parece que no vale la pena continuar con ese tema, no suma”, señaló.

