El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, salió al cruce de un posible recorte del aguinaldo de los empleados gubernamentales este fin de año, tras una referencia ambigua de Javier Milei al tema. Aguiar acusó al presidente electo de “querer pasar la motosierra” por encima de los trabajadores y lo calificó de “orco incivilizado que atenta contra la ley”.

Durante un reportaje que Rodolfo Barili le hizo a Milei en las instalaciones del Hotel Libertador, el líder de la Libertad Avanza (LLA) enfatizó en la necesidad de cortar con la emisión monetaria para lograr el equilibrio fiscal. “Bueno. ¿Cómo se lograría eso entonces? Si en el mes de diciembre, la Argentina gasta 120 y recauda 100. Entonces...”, comenzó a diagramar el periodista antes de ser interrumpido. “No, entonces no gasta 120. No va a gastar más que 100″, insistió el referente libertario.

“¿Está garantizado por ejemplo en la actividad de la administración pública el aguinaldo para diciembre?”, lo interrogó el entrevistador. “Gastarán 100. Recortarán lo que tienen que recortar. Sé que lo tengo que enfrentar pero hay que ir al equilibrio fiscal″ , insistió.

Las palabras de referente libertario provocaron la reacción del titular de ATE, quien no dudó en repudiar aquella posibilidad en su perfil oficial de la red social X.

“La motosierra de Milei empieza por el aguinaldo de los trabajadores, no por la casta ¿No era que el recorte del gasto era para la política? Desde ATE no vamos a aceptar que el presidente electo Javier Milei deje de pagar el medio aguinaldo”, anticipó Aguiar.

Y agregó: “Cada vez es más claro que la nueva gestión pretende que la primera variable de ajuste seamos los trabajadores. ¿Por qué no deja de pagarle al Fondo Monetario”. “Parece que la motosierra de Milei empieza por el aguinaldo de los trabajadores, no por la casta”, repitió nuevamente.

“Es el Gobierno de Milei el que empujaría la paz social por la ventana como un orco incivilizado que atenta contra la ley. ¿Dónde quedó eso de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada?”, le reprochó el líder sindical al hacer uso de una frase que Milei utilizó desde el búnker de LLA tras resultar vencedor en el balotaje.

“La Ley 23.041 de orden público establece el pago del Sueldo Anual Complementario en la administración pública central y descentralizada, empresas del estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del estado. Por ende, no es una opción del Presidente obviar el pago del SAC”, resaltó Aguiar para terminar.

