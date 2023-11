escuchar

Conocer la historia a veces permite entender los hechos con otra perspectiva. La de Hurlingham, que cumplirá 30 años como municipio en 2024, y que tuvo origen en desprendimientos de Morón por un lado, de Ituzaingó por el otro, se remonta al 1700, cuando esa zona era conocida como Paso Morales. La primera planificación urbana data de 1857 y la influencia que tuvieron los británicos que llegaron al lugar y el Hurlingham club, le fueron dando forma a lo que hoy es uno de los distritos más importantes del oeste del conurbano bonaerense.

El periodista Rody Rodríguez hizo un trabajo de investigación y lo compiló en “Hurlingham desde el comienzo”, una obra de 400 páginas y 500 fotos, muchas de ellas inéditas. En su “manual”, como le llama Rodríguez, se puede descubrir la trascendencia de las corrientes migratorias provenientes de Europa, porque además de los británicos, hubo una importante presencia de españoles e italianos.

“Lo que pasa es que los británicos tenían mucho poder económico y crearon el club que dio el nombre al municipio. También pusieron las estaciones en Hurlingham de los ferrocarriles. La estación de Morris, en el 58, le dio nombre a ese lugar, que ya existía”, explicó Rodríguez.

polo Daniel González 1966 Duque Felipe de Edimburgo Horacio Antonio Heguy Alberto Pedro Heguy Hurlingham Club

A lo largo del libro, se pueden revivir importantes acontecimientos del siglo XX en la Argentina, que tuvieron lugar en Hurlingham o que repercutieron ahí. Desde las revoluciones radicales, el regreso de Perón, el horror de la dictadura y la guerra de Malvinas.

El libro también cuenta la historia de lugares emblemáticos, de los primeros clubes, de los gremios, el nacimiento del INTA, y un repaso, detallado del desarrollo industrial, educativo, cultural de cada década hasta el nacimiento de Sumo, banda icónica del rock argentino nacido en esa ciudad.

Y pone un corte en el año 1982. “Dejo abierta la posibilidad para otro tomo”, dice. Rody Rodríguez aclara que no es historiador y añade que su trabajo en este libro es el de una investigación periodística, para la que se valió mucho de la preservación de la historia que hicieron los británicos pero también de los clubes, que tienen grandes archivos.

Se pueden descubrir en profundidad algunas anécdotas como que Leandro Alem tenía a Hurlingham como un lugar para reflexionar, para descansar, en la casa de su sobrino, que era Martín Yrigoyen, el hermano de Hipólito. También la presencia en el lugar de muchos de los que después fueron fundadores del radicalismo y el origen del INTA.

“En Hurlingham, tuvo lugar lo que se conoció como la batalla de Morris, en la que mueren Abal Medina y Ramus, de Montoneros”, cuenta Rody en diálogo con un canal local.

Luca Prodan creó Sumo en Hurlingham

Hurlingham también tiene relación fuerte con el 17 de octubre de 1945. “La imagen de Juan Molina, que después fue candidato a intendente de Hurlingham, con las patas en la fuente”, precisa Rody.

El libro fue presentado en el club El Retiro, y contó con la participación de Alejandro Slokar, actual Juez de Casación Penal Federal, presidente de la Asociación de Profesores de Derecho Penal de la Argentina y también vecino de Hurlingham; Mario Oporto, actual Subsecretario de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Provincia de Buenos Aires, que fue el primer Secretario de Cultura y Educación del recién nacido Municipio de Hurlingham en 1995 y el actual intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, además de otros dirigentes políticos como el ex intendente Luis Acuña, la ex senadora María Esther Barrionuevo, autoridades del municipio y concejales -actuales y electas-, representantes de clubes e instituciones intermedias y de la comunidad educativa y de la cultura.

Zabaleta, que culmina su mandato de intendente en diciembre, señaló que gobernó 8 años “amando a este distrito y hablándole a los vecinos con el corazón… se ha hecho mucho y hay mucho por hacer, y tenemos que trabajar todos juntos para que Hurlingham, nuestro distrito, esté cada día mejor. Amo la historia de este lugar y le agradezco a Rody este libro que pone la historia en su lugar y contribuye a fortalecer nuestro sentido de pertenencia”.

Juan Molina, uno de los protagonistas de esta foto, fue luego candidato a intendente de Hurlingham Archivo

Luego Mario Oporto, que fue también ministro de educación bonaerense por casi una década, caracterizó a Hurlingham desde el comienzo como “un manual ilustrado, una contribución historiográfica que va a ser ineludible para aquellos que quieran hacer historia erudita, historia académica, porque es una recopilación extraordinaria escrito con pasión periodística que permite una lectura agradable”.

Oporto remarcó: “Hurlingham es Luca Prodan, es el asesinato de militantes montoneros en Morris, es el polo, son sus fábricas, es Divididos, todo eso lo sintetiza Rody en este libro, que Hurlingham lo merecía, y que puede leerse y ojearlo a cada rato porque aquí pueden encontrar recuerdos y distintas emociones y de eso también se trata la historia”.

Slokar afirmó por su parte: “Hurlingham desde el comienzo es un libro identitario, produce identidad, la nuestra, la de todos nosotros, identidad –por cierto- a partir del reconocimiento de una multiplicidad de diversidades que componen una comunidad. Esa identidad lo que permite es la percepción de lo que tuvo, lo que tiene y, de seguro, lo que tendrá Hurlingham en el futuro”.

De izquierda a derecha: Mario Oporto, Juan Zabaleta, Rody Rodríguez y Alejandro Slokar, durante la presentación de "Hurlingham desde el comienzo"

El juez Slokar describió al libro como “un espejo sociocultural en el que una comunidad y cada uno de sus integrantes se autoreconocen y además se proyectan. Un pueblo que no se observa y que no se representa en su pasado no tiene forma de autoreconocerse y termina extrañándose, enajenándose, pero sobre todo lo que ve resentida es la posibilidad de desarrollo. Porque la imagen que una comunidad tiene de sí misma, así como ocurren con cada uno de nosotros, es decisiva para potenciarse y su proyección tiene efectos trascendentes sobre valores, sobre modelos, sobre formas de vida, y el libro permite esa producción de un relato y de una imagen propia que sirve para autoafirmar esos procesos, la memoria, la cohesión comunitaria capaces de consolidar las potencialidades de Hurlingham, que son propias, que son del conjunto y también de cada uno de nosotros”.

El autor, Rody Rodríguez, es periodista, creador de varios medios digitales, gráficos y de espacios radiales y televisivos en la zona oeste del GBA.

En este año 2023, Rody Rodríguez fue Subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Hurlingham, anteriormente ocupó el cargo de Director General en las áreas de prensa y comunicación de los ministerios de Educación y del de Seguridad, también de la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. Tuvo el mismo cargo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y fue asesor en comunicación en las Cámaras de Diputados y Senadores nacionales y en la Secretaría de Cultura de la Nación. Además es integrante del Consejo Consultivo Comunitario de la Universidad Nacional de Hurlingham -UNAHUR- y miembro del Consejo Superior de esa Universidad.

