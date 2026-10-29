La huida de Bolsonaro: la comisión bicameral del Congreso que preside Pareja investigará el rol de la SIDE y de Santiago Caputo

La huida de Flávio Bolsonaro de Brasil a través de la Argentina abrió un nuevo frente de investigación en el Congreso. Los representantes del peronismo en la Comisión Bicameral de Inteligencia presentaron un pedido de informes para esclarecer si la SIDE participó del operativo que permitió la salida del senador brasileño hacia Estados Unidos, si utilizó recursos públicos y qué papel desempeñó Santiago Caputo, el asesor presidencial que ejerce influencia política sobre el organismo.

El pedido ya fue girado a las áreas correspondientes del Poder Ejecutivo, según se informó a LA NACION.

Santiago Caputo ingresa a la Casa Rosada Nicolás Suárez

La presentación, firmada por Agustín Rossi, Rodolfo Tailhade y Ramiro Gutiérrez, incluye 14 preguntas dirigidas a la SIDE. Las más sensibles apuntan a Caputo: si mantuvo comunicaciones con el secretario de Inteligencia, Cristian Aguadra; si impartió instrucciones sobre el operativo y si agentes del organismo participaron de la logística de su viaje a Puerto Iguazú. También exigen saber si utilizó vehículos oficiales o mantuvo contactos con servicios extranjeros.

El presidente de la bicameral es el bonaerense Sebastián Pareja, adversario de Caputo en la interna libertaria. El diputado mantiene un vínculo estrecho con Karina Milei y con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, que desconfían de los movimientos del asesor presidencial.

La disputa interna adquiere así una dimensión institucional: un rival político de Caputo cursó un pedido de explicaciones sobre la posible intervención de la SIDE, bajo la influencia del asesor, en el operativo que permitió a Bolsonaro y su familia llegar a Estados Unidos.

Diego Kravetz, Sebastián Pareja, Cristian Auguadra y José Francisco Lago Rodríguez, tras un informe del titular de la SIDE en el Congreso

Según explicaron a LA NACION integrantes de la Comisión, la SIDE podría responder inicialmente por escrito. Si las explicaciones resultan insuficientes, los legisladores podrían solicitar la comparecencia de sus autoridades. Hasta ahora, el vínculo entre Pareja y la oposición ha sido cordial: en la comisión bicameral aseguran que el libertario hizo lugar a todos los pedidos recibidos y que el trabajo parlamentario fluye sin mayores obstáculos.

Las preguntas sobre el operativo

Según la información de Migraciones citada en el documento, Bolsonaro ingresó a la Argentina con su familia el 27 de octubre, a las 22.50, por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones. Horas después abordó un avión privado en Puerto Iguazú con destino declarado a Guayaquil, Ecuador.

Los legisladores quieren saber si la SIDE conocía de antemano el recorrido, si tenía agentes desplegados en la frontera o el aeropuerto y si intervino en el traslado hasta el avión. También reclaman identificar quién ordenó el eventual operativo y qué funcionarios de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la ANAC o la Aduana participaron.

El cuestionario aborda los vínculos internacionales: posibles comunicaciones con la inteligencia brasileña (ABIN) y con agencias de Estados Unidos, Ecuador y Paraguay. También pregunta si el Gobierno evaluó las consecuencias diplomáticas y de seguridad del episodio, especialmente para la cooperación con Brasil en la Triple Frontera.

Rodolfo Tailhade, de Unión por la Patria, es uno de los impulsores del pedido de informes TADEO BOURBON

El peronismo exige, además, conocer si se utilizaron fondos reservados, viáticos u otros recursos estatales y si la SIDE mantiene vínculos contractuales con Baires Fly S.A., la empresa mencionada en relación con el vuelo privado. Reclama también la nómina de los agentes desplegados en Puerto Iguazú entre el 25 y el 28 de octubre, con el detalle de sus tareas y horarios.