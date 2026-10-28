Caso $LIBRA: la primera abogada de Hayden Davis en el país denunció amenazas y seguimientos y pidió protección

La primera abogada en la Argentina de Hayden Mark Davis, el estadounidense que protagoniza el “caso $LIBRA” junto al presidente Javier Milei, denunció ante la Justicia que sufrió episodios de intimidación, hackeos y situaciones que comprometieron su seguridad personal, y solicitó medidas urgentes de protección para ella, su hijo y su entorno familiar más cercano.

Yanina Nicoletti presentó un escrito ante el juez federal a cargo del “caso $LIBRA”, Marcelo Martínez de Giorgi, en el que pidió una evaluación preventiva del riesgo que enfrenta y que se adopten las medidas necesarias para resguardarla a ella y a otras personas de su círculo íntimo y laboral. También requirió que se mantengan bajo estricta reserva sus datos personales y los de sus familiares.

Yanina Nicoletti, la primera abogada que actuó para defender a Hayden Davis en el caso $LIBRA

Nicoletti denunció ayer las amenazas y aprietes después de que uno de los inversores que pugna por ser reincorporado al expediente como querellante, Juan Patricio Marchetto, criticara que el fiscal Eduardo Taiano recomendara sobreseer a Milei, Davis y los demás acusados sin haberla citado antes a ella y a otros potenciales testigos que él había propuesto para impulsar la investigación.

Según la letrada, la inclusión de su apellido en la presentación de Marchetto repercutió en los medios de comunicación y volvió a asociar públicamente su nombre con una investigación de alta exposición política e institucional, tras haber afrontado múltiples episodios que, según relató, afectaron su tranquilidad y sus decisiones cotidianas desde el estallido del escándalo en febrero de 2025.

Yanina Nicoletti, la primera abogada que tuvo Hayden Davis Captura de video

Nicoletti denunció que, “mientras esta causa había comenzado a adquirir una intensa exposición pública”, una persona se presentó a 100 metros de su vivienda, manifestó que pertenecía a los “servicios secretos” y le transmitió un mensaje. “Me indicó que debía cuidarme”, recordó, tras dejarle claro que conocía dónde residía, lo que la llevó a abandonar ese domicilio.

La abogada subrayó que no se trató de una advertencia anónima recibida por teléfono o por algún medio impersonal, sino de la presencia física de alguien que conocía dónde residía. Eso, dijo, era “un dato relativo a mi esfera personal que no se encontraba destinado a ser públicamente conocido”.

Apriete en el Sheraton

En su presentación judicial, Nicoletti también aludió a un episodio que afrontó un colaborador de su estudio jurídico mientras ella todavía asesoraba a Davis en asuntos legales en la Argentina. Al menos cinco personas abordaron a su colaborador y lo trasladaron al hotel Sheraton de Retiro, tras identificarse como supuestos integrantes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Durante la reunión que se desarrolló en un salón o reservado de ese hotel, detalló la letrada, “se formularon preguntas directamente relacionadas con mi persona, con mi vínculo profesional con Hayden Davis, con mi relación con él y con mi posición frente al Presidente”.

Según reveló LA NACION en abril de 2025, ese encuentro se habría producido durante la segunda quincena de marzo del año pasado, cuando los emisarios ahondaron sobre cada actividad de Davis en la Argentina. Es decir, qué hizo, qué lugares visitó y con quiénes se reunió, ya fueran funcionarios del gobierno de Javier Milei o del sector privado. Es decir, como si cotejaran la versión del propio Davis. Más relevante, preguntaron una y otra vez si el joven había firmado documentación durante sus varios viajes a la Argentina y, en ese caso, quiénes tenían o podían tener originales o copias de esos papeles.

En su presentación, la abogada aclaró expresamente que no le consta que esas personas pertenecieran realmente a los organismos de inteligencia cuya representación dijeron tener. Por eso, evitó atribuirles una identidad institucional que no está en condiciones de acreditar. Pero, aclaró, “sí puedo afirmar que el encuentro tuvo lugar”. Su preocupación, explicó, reside en que un integrante de su estudio fue individualizado y entrevistado por un grupo que procuró obtener información sobre su actividad profesional y sus relaciones personales.

Nicoletti también mencionó episodios de hackeo y accesos indebidos a sus redes sociales, algunos de los cuales, sostuvo, fueron documentados oportunamente y tuvieron repercusión pública, aunque no atribuyó esos incidentes a una persona determinada ni afirmó que, por sí solos, demuestren la existencia de una amenaza actual. Los incorporó, en cambio, a la sucesión de circunstancias que considera necesario evaluar de manera integral.

Hayden Davis, de campera color crema, antes de subir a un jet durante su visita a la Argentina

En su escrito, la letrada incluyó un planteo inusual. Recordó que el propio juez y el fiscal Eduardo Taiano afrontan cuestionamientos por un “supuesto favorecimiento de la situación procesal del Presidente”, lo que la coloca en “una particular situación de vulnerabilidad”. ¿Por qué? Porque, sostuvo, se ve obligada a pedir protección “precisamente ante las autoridades judiciales” cuya actuación está cuestionada, lo que justifica “extremar los recaudos de confidencialidad”.

En su escrito, la abogada también expresó preocupación por el clima de confrontación pública alrededor de la causa. En particular, mencionó las declaraciones de Milei durante la gala anual 2026 de la Fundación Faro, celebrada el 23 de octubre, cuando el Presidente individualizó por sus nombres a periodistas que habían cubierto el caso $LIBRA y afirmó que eran “los que se tienen que quemar en la hoguera”.

Aunque Nicoletti no fue mencionada por el mandatario, sostuvo que esas palabras le generaron inquietud por haber sido pronunciadas en el contexto de una investigación con la que ella también quedó públicamente asociada. Aclaró, sin embargo, que no considera que esas expresiones constituyan por sí mismas una amenaza dirigida contra ella ni atribuye al Presidente una intención concreta respecto de su persona.

Domicilio

La preocupación por su seguridad, según explicó, ya tuvo consecuencias concretas. Nicoletti afirmó que abandonó su anterior vivienda y que actualmente reside de manera temporal en un departamento de bajo perfil en la ciudad de Buenos Aires, con seguridad las 24 horas. Solicitó que la dirección no se haga pública y que cualquier información adicional necesaria para evaluar el riesgo sea incorporada mediante presentaciones reservadas.

También pidió que se contemple expresamente la situación de su hijo, mayor de edad, que vive en la provincia de Buenos Aires y no convive con ella. La abogada advirtió que la divulgación de información sobre su domicilio, su vehículo, sus actividades deportivas y sus desplazamientos podría exponerlo, pese a que no tiene intervención en los hechos investigados.

Yanina Nicoletti

En ese sentido, describió una consecuencia directa sobre su vida familiar: dijo que limitó los encuentros personales con su hijo por temor a que la observación de sus propios movimientos permitiera identificarlo, localizarlo o reconstruir sus rutinas. No afirmó, sin embargo, que tenga conocimiento de que su hijo esté siendo seguido.

Nicoletti también solicitó que se contemple preventivamente la situación de su hermano, Lucas Nicoletti, abogado que trabaja con ella en el estudio jurídico. Aclaró que no denuncia una amenaza concreta contra él, sino que pretende que su vínculo familiar y profesional sea considerado al evaluar medidas de resguardo.

En ese sentido, la letrada pidió al juez que disponga con urgencia una evaluación técnica del riesgo, adopte las medidas de protección que considere adecuadas y preserve la confidencialidad de la información que pueda facilitar su localización o la de sus familiares. También solicitó que no se demoren las medidas urgentes que pudieran resultar necesarias a la espera de esa evaluación.