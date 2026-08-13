La Iglesia rechaza los “bautismos comunitarios” convocados frente al lugar de detención de Cristina Kirchner

En las redes sociales circuló una convocatoria para celebrar “bautismos comunitarios” frente al domicilio de detención de Cristina Kirchner, en San José 1111. Pero el entorno de la expresidenta advirtió que el evento no se realizará, mientras la Iglesia aclaró que no los había autorizado y remarcó que el sacramento “no es ocasión para expresar opciones políticas”.

La cita circuló en redes sociales durante los últimos días, pero ni La Cámpora, ni Cristina Kirchner, ni los dirigentes afines a ella la compartieron.

Se trataba de una convocatoria fijada para el 5 de septiembre frente a San José 1111, domicilio en el que la exmandataria cumple su prisión domiciliaria tras la condena en la causa Vialidad. Según el texto de la invitación, Cristina Kirchner oficiaría como “madrina espiritual” en la jornada, que además incluía pedidos por la consigna “Cristina libre”.

La convocatoria a los "bautismos comunitarios" Captura

El encuentro estaba previsto para las 16, y quienes quisieran participar debían enviar un mensaje a una persona identificada como “Gladys”, cuyo número de teléfono figuraba en el folleto digital. La convocatoria también pedía a los asistentes que llevaran una vela.

Consultado por LA NACION, el entorno de Cristina Kirchner aseguró desconocer “quién pensó” la iniciativa.

Al mismo tiempo, descartó que fuera a concretarse: “No sabemos quién la pensó pero sabemos que no se realizará”, respondieron cerca de la expresidenta.

Por su parte, la Arquidiócesis de Buenos Aires, encabezada por el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva, emitió un comunicado en el que precisó que “la celebración de cualquier sacramento fuera de los templos requiere el permiso de la autoridad eclesiástica arquidiocesana” y que, en el caso puntual de los bautismos, se necesita además “el consentimiento expreso del párroco del lugar” donde se llevará a cabo la ceremonia.

El comunicado del Arzobispado de Buenos Aires contra los "bautismos comunitarios" convocados frente a San José 1111 Arzobispado de Buenos Aires - LA NACION

En consecuencia, la institución sostuvo: “La Arquidiócesis no ha autorizado bautismos comunitarios fuera de templos en los próximos meses”.

Y concluyó: “La administración del Bautismo no es ocasión para expresar opciones políticas de ningún orden, sino un momento de fe y de incorporación a la vida de la Iglesia”.