La Iglesia y Milei mantuvieron un intercambio epistolar, pese a la frialdad en la relación

El presidente Javier Milei y los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina mantuvieron un intercambio epistolar, a lo largo de los últimos días, en la víspera de la Navidad. Primero fue la carta de los hombres de la Iglesia y a eso le siguió la respuesta del mandatario.

El intercambio fue cordial y en buenos términos. Y en ambas terminales calificaron la relación entre Milei y la Iglesia católica, como “muy buena” y “fluida”, a pesar de que últimamente pareció marcada por cierta frialdad, como denota el hecho de que los obispos no hayan tenido respuesta a pedido de audiencia con el Presidente. Tradicionalmente, los obispos le presentan su mensaje navideño en forma personal al mandatario de turno, pero hace dos años que el ritual no se produce.

La misiva de la Conferencia, si bien no tuvo menciones específicas a problemáticas actuales si aludió a la paz social, los pobres, los trabajadores, y los ancianos y las necesidades que atraviesan en medio de la situación económica.

El presidente Javier Milei visitó la Iglesia del Santo Sepulcro, emplazada en la Ciudad Vieja de Jerusalén Presidencia

“En este espíritu” en relación a la Navidad, los obispos consignaron en la carta a Milei, enviada a comienzos de la última semana: “Deseamos renovar nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar”.

Más allá de esas menciones, cerca de la Iglesia resaltaron que “todos los estamentos con los que se tiene que trabar relación” desde allí con el Gobierno por acuerdos, asistencias y convenios, entre puntos, tanto con el Ejecutivo en general como con el área de Capital Humano o Educación en particular, entre otros, la “relación es excelente”.

“Conocemos cómo trabajan y está todo regularizado con la Iglesia”, recalcaron fuentes cercanas a esta última a este diario. Desde allí también resaltaron “cómo evolucionó” la relación desde diciembre de 2023 cuando Milei asumió el poder.

En su respuesta, Milei agradeció “sinceramente el saludo y los deseos” en la misiva de la Conferencia. “Valoro el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común” y agregó: “Seguimos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a todos los argentinos desarrollarse en libertad, con dignidad y con oportunidades reales de progreso, atendiendo especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad”.

El mandatario agregó: “Aprecio la disposición de la Iglesia a contribuir al bienestar integral del pueblo argentino, al que me comprometo a desarrollar a través de un diálogo respetuoso y fecundo con todas las instituciones, en el marco del Estado de Derecho”.

El intercambio epistolar se da todos los años. Es una cuestión de corte protocolar e institucional de parte de la Iglesia, a lo que siguió la respuesta del mandatario. La cual fue valorada ante este diario por fuentes de ese sector.

En el caso de este último se da en momentos en que la figura del pastor evangélico Dante Gebel, busca ser impuesta como potencial candidato a presidente en 2027. Una figura detrás de la que se inscribe al conductor Mario Pergolini, y una movida que busca instarlo de cara a las próximas elecciones como una suerte de “outsider” para competirle a Milei en caso de una eventual reelección.

Milei mantiene buena relación tanto con el sector de los evangelistas así como con la iglesia y el judaísmo, religión a la que se vincula incluso desde lo personal.

Su primera reunión la Conferencia episcopal fue en marzo de 2024. Entonces, Milei estuvo acompañado por la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la entonces titular de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, y también por entonces Secretario de Culto, Francisco Sánchez.

Por la Conferencia Episcopal asistieron Monseñor Marcelo Colombo; su par Carlos Azpiroz Costas y el Secretario General Bochatey, entre otros.