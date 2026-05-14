Javier Milei y sus medidas, en vivo: la postergación de la interpelación a Adorni y la prorrogación del esquema de la nafta
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Jorge Macri le respondió a Patricia Bullrich por sus cuestionamientos al estado del subte en la Ciudad
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le respondió a la senadora de La Libertad Avanza y probable candidata a sucederlo en el cargo Patricia Bullrich, quien cuestionó este miércoles el estado del subte de la ciudad de Buenos Aires.
“Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!”, respondió Macri en X, en una velada crítica a su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta.
Patricia Bullrich, en modo campaña: cuestionó duramente el estado del subte en la Ciudad
La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, volvió a mostrarse en modo campaña mientras su nombre se impulsa como la principal candidata oficialista a jefa de Gobierno porteño en las elecciones de 2027. En este marco, apuntó contra la gestión de Jorge Macri en la Ciudad y cuestionó el funcionamiento de los subtes.
Mientras la figura del jefe de Gabinete Manuel Adorni —otro de los que aparecía como potencial candidato—se debilita en medio del escándalo por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la exministra de Seguridad de la Nación se refirió a la “falta de inversión” y a la necesidad de más líneas que conecten los distintos barrios.
El intento opositor por interpelar a Adorni se postergó en Diputados, al no contar con el aval de los gobernadores
La oposición de la Cámara de Diputados tuvo que recalcular esta noche su pretensión de impulsar una sesión especial que activara la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y posponer su pedido de convocatoria a sesión especial para el próximo miércoles. Lo hizo luego de que los aliados de Javier Milei en el Congreso evitaran romper los puentes con la Casa Rosada.
Los bloques más opositores a La Libertad Avanza, que sin éxito buscaban sesionar mañana, ahora pidieron ampliar el temario para la semana próxima -sumaron pedidos de interpelación a los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo por el escaso financiamiento universitario- con el objetivo de ganar adhesiones que, hasta el momento, no consiguieron.
Un diputado libertario fue al Congreso con un Tesla y lo inscribió en la “batalla cultural”
Manuel Quintar, un diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), sorprendió hoy cuando irrumpió en el Congreso con una camioneta eléctrica Tesla Cybertruck, que se vende en el mercado local a un precio aproximado de entre 200 mil y 300 mil dólares.
Sin embargo, allegados a Quintar dijeron a LA NACION que el legislador libertario compró la camioneta 0km de la firma de Elon Musk por 126 mil dólares. Lo importó y puso a su nombre. “Es su vehículo personal”, indicaron.
Senado: en medio de su interna, el oficialismo admite que algunos puntos de la reforma política podrían tratarse por separado
En el inicio del debate de la reforma política que impulsa el Poder Ejecutivo, el oficialismo reconoció que la reglamentación de la Ficha Limpia, que impide ser candidatos o funcionarios nacionales a personas con condena penal, podría tratarse por separado a pesar de que la Casa Rosada, en especial Karina Milei, pretende que la iniciativa se trate como un único expediente.
Así lo reconoció el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego), quien aseguró que no era su intención “tratar todo junto y bloquear algún tipo de discusión”.
Diputados: el oficialismo obtuvo dictamen para el proyecto que recorta el alcance de los subsidios por “zona fría”
Con la ayuda de sus aliados, el oficialismo dictaminó el proyecto para reformar el Régimen de Zonas Frías y reducir el alcance de los subsidios al gas. La iniciativa, titulada “Medidas Energéticas”, propone un cambio de criterio: pasar de un esquema masivo, definido por ubicación geográfica, a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares.
El despacho de mayoría obtuvo 46 firmas de diputados de La Libertad Avanza, la UCR, Pro, MID e Innovación Federal. La sanjuanina Nancy Picón, la tucumana Elia Fernández y los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri firmaron en disidencia.
El Gobierno restituyó a las Fuerzas Armadas la capacidad para realizar contrainteligencia militar
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, derogó una resolución que regía desde el período kirchnerista y separaba la inteligencia de la contrainteligencia militar. A través de la nueva resolución 323/2026, se dispuso restablecer la capacidad de las Fuerzas Armadas para realizar contrainteligencia militar y reorganizar el Sistema de Inteligencia de Defensa, en un escenario internacional marcado por la existencia de nuevas amenazas externas.
El Gobierno fortalece de este modo, además, la conducción conjunta del área de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas y fija “mecanismos explícitos de control y coordinación institucional, a través de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)”.
Petri acusó a Villarruel de querer imponerle una “mordaza legal” y Milei lo respaldó
El diputado nacional Luis Petri volvió a cruzar a la vicepresidenta Victoria Villarruel en redes sociales: se quejó de esté insistiendo contra él en la Justicia y puso en duda su vocación democrática. Fue respaldado, con un retuit, por el presidente Javier Milei, enfrentado con su excompañera de fórmula.
“No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática!“, expresó el exfuncionario en su cuenta de X.
No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática…! https://t.co/2syvfYeeQR— Luis Petri (@luispetri) May 13, 2026
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