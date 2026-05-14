Javier Milei y sus medidas, en vivo: la postergación de la interpelación a Adorni y la prorrogación del esquema de la nafta

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le respondió a la senadora de La Libertad Avanza y probable candidata a sucederlo en el cargo Patricia Bullrich, quien cuestionó este miércoles el estado del subte de la ciudad de Buenos Aires.

“Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!”, respondió Macri en X, en una velada crítica a su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta.