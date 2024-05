La incómoda pregunta de una periodista española a Manuel Adorni durante la conferencia de prensa

Escuchar

Una periodista española le hizo una incómoda pregunta al vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. De todas maneras, el portavoz de Javier Milei no tardó en replicar con una dura respuesta. “Tampoco es de mucho interés para un periodista español”, marcó.

La corresponsal de El País Mar Centenera le preguntó al vocero sobre los costos del viaje del Presidente argentino a España, que hizo escalar la ya tensionada relación diplomática luego de que tildara de “corrupta” a la mujer de Pedro Sánchez. “Han pasado varios días desde que el Milei volvió de Madrid y quisiera saber si tiene los gastos del viaje para compartirlos”, consultó la periodista, y agregó: “Y, de cara al viaje de junio, dado que se trata de un viaje privado para recoger un premio, quisiera saber quién cubre los gastos, y si por la tensión con España posiblemente se tenga que hacer cargo también de los gastos de seguridad siendo que en el viaje anterior se hizo cargo el gobierno de España”.

Tras ello, Adorni comenzó a formular su respuesta. “Me has hecho una mezcla de varios temas”, se quejó el vocero libertario. “Con respecto a los gastos del Presidente ya los solicité. Los datos que se están viendo en algunos medios no son correctos, son falsos. Han publicado alguna habitación de hotel, es falso. Cuando los tenga los vamos a transmitir. Siempre está abierta la posibilidad de hacer un pedido de información pública. A veces con los vuelos se tarda en saber el dato fino. Pero los vamos a dar a conocer. Entiendo que tampoco es de mucho interés para un periodista español”, argumentó.

“Es de interés teniendo en cuenta que va a volver en un mes”, subrayó Centenera.

Adorni respondió: “Con respecto a tu segunda pregunta, en tal caso es un tema de las arcas públicas. Al margen, entendemos que es un jefe de Estado y me sorprende la apreciación, entiendo que no lo van a dejar sin seguridad si visita España. Con respecto al tema de los viajes del Presidente, sobre si son privados o públicos, cuando el Presidente ha hecho viajes a título personal los hemos pagado con nuestro propio dinero”.

En ese sentido, insistió con que los viajes que son de interés nacional “los paga el Estado”, y ejemplificó la visita a Los Ángeles y a Texas, donde fue a visitar al dueño de Tesla, Elon Musk. Sobre el viaje que realizará Milei en el mes de junio, el portavoz adelantó: “La gira no es solo España, sino que también participa del G7; entiendo que va a estar en dos países más. Es una gira en su carácter de Presidente. Efectivamente, los gastos correrán por cuenta del Estado”.

La pregunta de Centenera se dio luego de que Sánchez remarcara que puso “medios del Estado español a su disposición” para Milei. En particular, el líder del PSOE destacó que al Presidente se le permitió aterrizar en la Base Aérea de Torrejón y se le brindó protección “cuando era un viaje privado”.

La semana pasada, Adorni había justificado el uso del avión presidencial a Madrid pese a que el mandatario no tenía agenda de Estado. Dijo que no es un viaje “particular”, ya que Milei se reunió con empresarios españoles “que tienen una gran participación en inversiones en la Argentina”.

“Lo más importante de la agenda es que se reúne con los principales empresarios, que tienen una gran participación en las inversiones argentinas. Parte de lo que hizo el kirchnerismo fue espantar a cada persona que quería traer un dólar a la Argentina. Así que no, no somos kirchneristas”, dijo el vocero ese día.

Asimismo, se refirió al hecho de que no se informaron los gastos del viaje al país ibérico. “Los recibimos con cierto rezago. Tengo los gastos recién ahora del viaje a Los Ángeles, entonces no puedo decirlos antes del viaje. No hacemos ninguna autocrítica en términos de gastos porque te puedo asegurar que si hay un gobierno austero y que gasta lo mínimo e indispensable, es este”, sostuvo.

LA NACION