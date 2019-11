El tatuaje que se hizo Mayra Mendoza con el rostro de Néstor Kirchner

La diputada nacional e intendenta electa de Quilmes, Mayra Mendoza, celebró ayer el día de la militancia y mostró un impactante tatuaje en un brazo con la cara Néstor Kirchner.

El tatuaje, con la técnica conocida como realismo, muestra el rostro del fallecido expresidente y la parte superior del torso. Está vestido con un traje gris oscuro, camisa blanca y corbata celeste.

Junto a la imagen, que compartió en su cuenta de Instagram, Mendoza publicó un mensaje que comienza con la frase: "Siempre Kirchner"; lo acompaña un pingüino y un corazón.

Luego, el posteo contiene un fragmento de un discurso que dio Kirchner en 2004 en Parque Norte en el plenario de la militancia: "Las cosas las tenemos que llamar por su nombre, todos tenemos que estar atentos, porque los argentinos seremos afectados directos de las decisiones incorrectas y no vamos a tener ningún tipo de actitud que sea intemperante o imperativa. Nos va a guiar el buen sentido y la responsabilidad argentina que tuvimos siempre porque la dignidad se practica con las acciones de todos los días, la dignidad se practica en los hechos y no en la consigna, la dignidad se practica tomando acciones todos los días que lleven a defender las posibilidades de un país distinto, la dignidad se practica no mintiéndole a la gente, la dignidad se practica trabajando, la dignidad se practica haciendo, la dignidad se practica no robando, la dignidad se practica haciendo trabajo, la dignidad se practica generando inclusión social, la dignidad se practica abriendo los brazos y las puertas para un país distinto".

La futura intendenta cierra contando quién fue el autor del tatuaje: "¡El tatuaje es de Estudio Yeyo Tattoos y es inmejorable! Si, el mejor tatuador del mundo, está en Quilmes y es de Solano".