Ley Bases: grabaron a Lemoine maquillándose en medio de la sesión de Diputados y ella se defendió

En medio de la sesión en Diputados en la que se debate la Ley Bases que lleva más de 24 horas, una acción de una legisladora no pasó desapercibida. La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine fue filmada mientras se estaba retocando el maquillaje. Al ser cuestionada por varios usuarios en redes sociales, ella se defendió y apuntó contra la diputada de Unión por la Patria (UP) Carolina Gaillard. “No me voy a arriesgar a ir al baño para taparme los granos”, replicó la libertaria.

En el transcurso del debate, Lemoine comenzó a esparcirse base de maquillaje por toda la cara mientras sostenía un pequeño espejo en la otra mano. La secuencia fue grabada y se hizo rápidamente viral en redes sociales.

Luego de varias horas, la libertaria se defendió a través de varios tuits en su cuenta de X. “Sip, después de 24 horas sin dormir, ni bañarme, atornillada a una banca, no me voy a arriesgar a ir al baño para taparme los granos”, escribió para justificar su acción, debido a que en ese entonces se estaba votando la Ley Bases capítulo por capítulo.

Además, le contestó a una usuaria que la cuestionó por no maquillarse en el baño. “No sugieras bobadas. No te podés levantar en medio de una votación”, respondió ante las críticas.

Inmediatamente después, Lemoine apuntó contra la diputada del kirchnerismo Carolina Gaillard y la acusó de haber filmado el video y distribuirlo por varios medios. “Acá está la señora que les pasó el video. Mándenle un saludo y díganle GRACIAS de mi parte!”, lanzó la libertaria, junto con un video de su par de UP.

“Les dejo el contraplano de la autora de este bello video, la diputada K de verde, pelo negro y labial marrón, que estuvo muy ocupada las últimas 25 horas chillando que la Ley Bases es mala y coso”, arremetió Lemoine.

Jajaja les dejo el contraplano de la autora de este bello video, la diputada K de verde, pelo negro y labial marrón, que estuvo muy ocupada las últimas 25 horas chillando que la ley de bases es mala y coso.

Esta diputada pasó el video a @eldestapeweb y otros medios 🤣 pic.twitter.com/pAmZJbJ6H8 — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) April 30, 2024

“Me grabó por accidente, en realidad ella leía un informe y de pronto se le disparó la cámara con zoom en mi dirección”, ironizó luego.

“¿No les cae bien el Presidente porque les dijo ratas?”

Durante la madrugada de este martes, en un encendido discurso, la diputada de LLA sostuvo que “el kirchnerismo y la izquierda no le quieren dar poderes [a Javier Milei] porque están ofendidos, porque el Presidente eligió mirar al pueblo [en la asunción presidencial]”.

“Por una cuestión de egos no le quieren otorgar al Presidente que necesita para una emergencia, que son tres veces menos que los que le otorgaron al presidente títere que tuvieron. ¿Cómo pude ser que estén negando? “¿No les cae bien el Presidente porque les dijo ratas?”, preguntó.

Lilia Lemoine

