La interna sindical detrás del nuevo conflicto en el servicio del tren Sarmiento

El conflicto sindical que hoy complicó el desplazamiento de unos 250.000 usuarios habituales del tren Sarmiento, que une la zona oeste del Conurbano con la ciudad de Buenos Aires, tiene un trasfondo de enfrentamiento gremial. Por un lado se ubica la seccional liderada por Rubén “Pollo” Sobrero, que responde a la izquierda, mientras que por otro carril se encuentra la conducción nacional de la Unión Ferroviaria, encabezada por Sergio Sasia, que integra la CGT y es afín al Gobierno.

“No queríamos llegar a esta decisión, pero hay sectores del Gobierno que tiran leña al fuego”, dijo Sobrero en diálogo con LA NACIÓN y agregó: “El negacionismo de Trenes Argentinos llegó a reducir la cantidad de formaciones. Este tema lo venimos charlando desde enero pero no pudimos frenar el conflicto. La empresa se mostró inflexible”. En la vereda de enfrente, Sasia retrucó: “El paro no es una medida oficial y los trenes funcionan por la tarea responsable de la Unión Ferroviaria”.

El reclamo de Sobrero -jefe de los Bordó de la Ferroviaria- es la restitución de las medidas de cuidado contra el coronavirus, como la posibilidad de aislarse por contacto estrecho sin que les descuenten los días de trabajo. “Exigimos que se le devuelva la plata por los días perdidos a los trabajadores contagiados que se aislaron para cuidar a sus compañeros”, dijo el sindicalista. En a misma línea sostuvo: “Creen que se terminó la pandemia pero para nosotros sigue habiendo contagiados. Tenemos que seguir manteniendo los cuidados”.

Solo ocho formaciones entraron y salieron hoy de la estación terminal Once. Silvana Colombo

Al ser consultado por medidas que mejoren la situación ferroviaria, el gremialista señaló que “el directorio de Trenes Argentinos tiene que estar conformado por ferroviarios”, y apuntó contra el gobierno al afirmar que la empresa se utiliza para “pagar favores políticos”. “Trenes Argentinos es un aguantadero político”, sentenció. “El massismo ha puesto personas en cargos jerárquicos para pagar favores políticos”, dijo Sobrero.

Al cruce le salió Sasia, jefe nacional de los ferroviarios. “La realización de cualquier medida de acción directa general o parcial dentro del ámbito de representación de la Unión Ferroviaria es una facultad exclusiva del Secretariado Nacional de Unión Ferroviaria, en un todo de conformidad con las normas estatutarias que rigen a esta organización sindical”.

En la misma línea que Sasia se expresó Omar Maturano, líder de La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas de trenes. “Nosotros no estamos de paro. Los trenes circulan porque los fraternales tomamos servicio y somos los que garantizamos que se corran lo trenes. Hoy el Sarmiento funciona gracias a la labor de nuestro afiliados“, explicó. Y dijo que el accionar de Sobrero no puso en jaque el traslado de pasajeros: “Las medidas de fuerza anunciadas por la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, no comprometen el accionar orgánico e institucional de La Fraternidad”.

Paro de 24 horas del tren Sarmiento: hablan los delegados

La medida de fuerza

A través de un comunicado difundido en la madrugada de hoy, la Unión Ferroviaria seccional oeste dijo que se resolvió parar para que “la compañía sostenga los protocolos por Covid-19″. “La empresa se mostró inflexible ante nuestros reclamos y desconoció los aislamientos de nuestros compañeros y compañeras”, indicó la parte del gremio alineado con Sobrero. Bajo la consigna “con la salud de los trabajadores no se negocia”, el sindicalista publicó en su cuenta de Twitter el comunicado que anunciaba un paro de 24 horas para esta jornada.

Por su parte, y luego de conocerse la decisión de la seccional conducida por Sobrero, el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, explicó la discusión y dijo: “El reclamo es por descuentos en las remuneraciones al personal que se autoaisló por ser contacto estrecho de Covid-19, cuando la legislación establece que no es necesario. Y que quienes sean Covid-19 positivo deben volver a sus tareas a los 7 días sin presentar un hisopado negativo”.