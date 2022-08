La ironía de un senador uruguayo sobre la crisis argentina en un canal de TV

Un senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Frente Amplio, cuyo referente es el expresidente uruguayo, José “Pepe” Mujica, aseguró hoy que la grave situación que atraviesa la Argentina se debe a que el país “está lleno de Argentinos”.

Se trata de Daniel Caggiani, quien durante una entrevista con Canal 12 de Uruguay, fue consultado: “La situación Argentina es muy complicada porque cree que se llegó a este punto. ¿Cuál su visión y perspectiva de porque Argentina está tan mal hoy?”

La respuesta del parlamentario, tras unos segundos en silencio, fue: “Porque está lleno argentino” y luego hubo una risa generalizada en el estudio.

Luego, Caggiani amplió su explicación: “La situación argentina es muy compleja porque es un país muy complejo desde el punto de vista de su estructura política. Es un país súper rico. Tiene todo”.

Según su mirada, en la Argentina también cohabitan “intereses muy complejos que no se saben administrar y eso, a veces, genera tensiones. Además, reconoció que hay algunas similitudes con lo que ocurre en su país, pero que hay grandes diferencias y que deberían mantenerse.

“Somos dos países hermanados, pero a veces tenemos también diferencias importantes y está buena mantenerlas”, dijo y agregó: “Esas diferencias, en términos de cultura política, de relacionamiento, creo que es importante. A veces se argentiniza mucho la política uruguaya por algunos actores uruguayos, creo que eso no está bueno ”.

Cuando le preguntaron si su partido, el Frente Amplio, no estaba “argentinizando” la política de Uruguay, respondió: “No. Nosotros somos Carmelitas Descalzas al lado de ellos. Incluso les votamos las leyes al oficialismo cuando no tienen ni siquiera mayoría. ¿Dónde vio eso? Piense eso en la Argentina”.

Sobre si considera que las políticas económicas que siguió el país fueron las correctas, dijo: “Han tenido grandes dificultades. Hay un desequilibrio fiscal importante, tiene un problema en materia de divisas. La mayor cantidad de divisas que faltan en la Argentina, están puestas en algunos países en el exterior. Sobre todo en bancos.