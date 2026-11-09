La izquierda toma distancia del papa León XIV y cuestiona los ejes centrales de su discurso

No todas las fuerzas políticas argentinas aplaudieron los discursos del papa León XIV. Prácticamente en soledad, el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) rechazó la visita del pontífice y convirtió su histórica llegada a la Argentina en un nuevo frente de confrontación, al cuestionar los ejes centrales de sus mensajes.

Mientras la multitud se congregaba en la misa papal en el Monumento a los Españoles, los referentes del FIT cargaron contra los dirigentes políticos, empresarios y sindicalistas que participaron en las actividades oficiales. También criticaron la postura de León XIV frente al aborto, ratificaron su defensa de la separación de la Iglesia y el Estado y reivindicaron las protestas sociales en distintos países, como Francia.

“Con orgullo destacamos que el Frente de Izquierda es la única fuerza política de la Argentina que no concurre a las actividades del Papa”, escribió Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, en X. El exlegislador porteño rechazó los llamados a la “unidad nacional”, a los que calificó de “falsos discursos”, con “quienes agreden al pueblo todos los días, ajustando a jubilados, personas con discapacidad o destruyendo la educación y la salud”.

Con orgullo destacó que el Frente de Izquierda es la única fuerza política de la Argentina que no concurre a las actividades del Papa. No nos sumamos a los falsos discursos de “unidad nacional” con quienes agreden al pueblo todos los días, ajustando a jubilados, personas con… — Gabriel Solano (@Solanopo) November 9, 2026

Solano dijo que “los empresarios que financian el viaje del Papa son los mismos que aplican la reforma laboral esclavista, despiden en masa y destruyen el salario”. Y abundó: “Defendemos la separación de la Iglesia del Estado como un principio fundamental de nuestro programa. Al mismo tiempo que defendemos el derecho de las personas a ejercer sus creencias religiosas, combatimos ideológicamente la influencia de las distintas organizaciones religiosas en la población”.

En esa línea, la diputada nacional Myriam Bregman se hizo eco del comunicado del Grupo de los Seis (G6), que propuso convocar a una amplia mesa de diálogo nacional en sintonía con la visita del Papa. “Estos sí que no pierden oportunidad. Saben que ganaron mucho en esta etapa donde se quitaron brutalmente derechos a los trabajadores y trabajadoras, formales e informales, tantos que ya no se puede ni vender paltas en la calle”, escribió en sus redes sociales.

Estos sí que no pierden oportunidad. Saben que ganaron mucho en esta etapa donde se quitaron brutalmente derechos a los trabajadores y trabajadoras, formales e informales, tantos que ya no se puede ni vender paltas en la calle. Ven los nuevos aires que recorren al mundo como en… https://t.co/US5hPXf6eg — Myriam Bregman (@myriambregman) November 9, 2026

Bregman acusó a quienes “aprovechan todo mensaje conciliador para defender sus privilegios y también para afianzar la subordinación de las direcciones políticas y gremiales cómplices”. Además, ponderó “los nuevos aires que recorren al mundo como en Francia, el cuestionamiento a la concentración de la riqueza, al gasto en políticas guerreristas y la bronca en las calles en países como Paraguay”. Y completo: “Ni un paso atrás, nada con los que nos quieren esclavos y en silencio. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”.

Por su parte, el diputado bonaerense Christian Castillo fue más allá y cuestionó directamente el contenido del discurso papal. Lo tildó de “conservador contra el aborto” y lo señaló por “exaltar la familia patriarcal”. También reclamó por menciones al conflicto en Gaza, con dardos al gobierno de Javier Milei y al de Benjamín Netanyahu en Israel.

Castillo cargó contra “los llamados a la “unidad nacional entre explotados y explotadores”, y manifestó que “buscar una alternativa a la ultraderecha” en “lo dicho hasta ahora por León XIV” representa “una ilusión reaccionaria”, por lo que —según él— “es mejor mirar a la juventud y la clase trabajadora que gana las calles de Francia”.

Discurso conservador contra el aborto y exaltación de la familia patriarcal. Ni una palabra sobre el genocidio en Gaza, no sea que se incomode el presidente amigo de Netanyahu (ni sobre el genocidio en nuestro país cuando la jerarquía eclesiástica fue cómplice y tenemos un… — Christian Castillo (@chipicastillo) November 9, 2026

La diputada nacional y gremialista Romina Del Plá aclaró que los integrantes de su espacio político no asistieron, pese a haber sido invitados a las actividades del Papa, porque sus ejes discursivos “atrasan”.

“No fuimos porque participamos de la Marcha del Orgullo, por ejemplo, y nos parece que una cosa es incompatible con la otra. El Papa, como todo el poder del Vaticano y de la Iglesia, está en contra y lo ratificó en esta gira, con planteos contra el derecho al aborto, la ESI y la idea de que, para la Iglesia, la familia está compuesta por padre, madre e hijos, en oposición a toda posibilidad de reconocer el derecho al matrimonio igualitario”, sostuvo Del Plá en una entrevista con Radio LED.

En esa misma sintonía, el diputado par Juan Carlos Giordano cuestionó la presencia de empresarios como José Luis Manzano, Eduardo Eurnekian y Paolo Rocca, además de dirigentes de la CGT y políticos de distintos gobiernos, en las convocatorias del papa León XIV. “¿Me podés decir adónde estaría el beneficio para el pueblo trabajador?”, lanzó.