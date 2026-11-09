El Papa recibió a cinco víctimas de abuso y se comprometió a reforzar la protección dentro de la Iglesia

Antes de dirigirse a la Universidad Católica Argentina (UCA) para un encuentro con empresarios y sindicalistas, el papa León XIV se reunió este lunes con cinco víctimas de abuso por parte de miembros del clero y dentro de instituciones eclesiales en el país, que fueron presentadas por la Iglesia local.

La actividad duró más de una hora, pese a que no figuraba en la agenda oficial de Sumo Pontífice para la Argentina. Se realizó en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, ubicada en Recoleta, palacio donde se hospeda durante su visita al país.

“El Papa conversó con cada una de ellas [las víctimas] individualmente, escuchando sus relatos, las dolorosas experiencias que habían atravesado y sus sugerencias para fortalecer los caminos hacia la sanación dentro de la Iglesia”, indicaron fuentes de la comitiva papal a LA NACION.

Al finalizar el encuentro, León XIV saludó a todas las víctimas juntas, les impartió su bendición y expresó su gratitud por la reunión y por su testimonio de fe. “A ellas —y, a través de ellas, a otras víctimas con las que no fue posible reunirse—, el Papa les transmitió su cercanía y su compromiso de reforzar las medidas de protección, bienestar, acogida y acompañamiento dentro de la Iglesia”, agregaron.

La reunión se produjo después de la primera misa del Pontífice en el país, celebrada en el Monumento de los Españoles. Desde la Nunciatura partió hacia la UCA, donde encabezará un encuentro con el mundo del trabajo.