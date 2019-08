La jueza Servini de Cubría designó veedores para el escrutinio del domingo

Ibarra y Pérez defendieron los cambios en el escrutinio Crédito: Presidencia

El Gobierno rechazó ayer en un extenso escrito de 38 páginas el planteo judicial del kirchnerismo contra el sistema digital del escrutinio provisorio, pero le solicitó a la jueza María Romilda Servini de Cubría que se convoque a " veedores judiciales" para supervisar el recuento de votos del domingo, a lo que la jueza accedió hoy.

El escrito donde el Gobierno le respondió al kirchnerismo enfatiza que "la fiscalización de los partidos está asegurada" a lo largo de la carga y la digitalización de los telegramas de la votación, y detalla cómo fue el proceso de licitación que determinó la contratación de la firma Smartmatic. De todas formas, en la página 29, el Gobierno sostiene que "no encuentra objeción a la designación de veedores judiciales que puedan presenciar todos los procesos técnicos de escrutinio el día de la elección".

La designación de interventores veedores también había sido solicitado por el kirchnerismo. En un fallo que se conoció hoy Servini de Cubría accedió al pedido: "A los fines de garantizar una mayor certidumbre a todas las agrupaciones políticas que participarán del acto eleccionario, resulta necesaria la designación como Veedor Judicial Informático al Sr. Director a cargo de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación, como así también en el mismo cargo a los agentes que considere necesarios...".

El martes, en la medida cautelar que presentó ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral de María Servini, el kirchnerismo pidió que se ordene no utilizar el software de transmisión de telegramas y que se apartara a la firma Smartmatic, que ganó la licitación internacional para llevar adelante el proceso.

Ayer por la mañana, el Gobierno entregó la Cámara Nacional Electoral (CNE) el software de la empresa Smartmatic, que se utilizará por primera vez este domingo en la trasmisión de datos de las PASO. Sin embargo, el kirchnerismo ratificó ayer que no confía en el sistema y volvió a sembrar dudas sobre la legitimidad del escrutinio provisorio. "Ya no sirve de nada porque no podemos hacer ningún tipo de prueba ni nada", dijo el apoderado del PJ, Jorge Landau.

Como estaba previsto, la entrega del software se produjo durante una reunión del Consejo de Seguimiento de las Elecciones Primarias y Nacionales, que se realizó en la sede del Correo Argentino, en Barracas, y de la que participaron los fiscales partidarios. Estuvieron presentes autoridades de la Dirección Nacional Electoral (DINE), apoderados de los partidos políticos y representantes informáticos de todas los espacios.

En la reunión se realizó el proceso de firma digital de las copias de resguardo y el sellado del software de escaneo y transmisión de los telegramas y también del software de recuento provisional de resultados, que luego será entregado a la CNE. Los apoderados de la oposición pidieron que a ellos también se les entregara el software que, hasta ahora al menos, se utilizará el domingo. Aseguran que, en cambio, se les ofreció una presentación en Power Point con "información básica" sobre cómo funciona el sistema, según denunciaron.

"Pedimos hacer un lacrado informático, que es una especie de firma electrónica, en cada uno de los elementos que intervienen en el escrutinio, como la transmisión y recepción de datos y la transformación de los archivos, y poder volver a hacer lo mismo después del escrutinio para ver si hubo algún cambio, pero rechazaron nuestra solicitud", explicó a LA NACION el apoderado de Consenso Federal, el frente que lleva a Roberto Lavagna como candidato a presidente.

La réplica del Gobierno

"Es el proceso más transparente de la historia. No hubo ni hay ninguna duda de la capacidad técnica de esta empresa y no hubo ningún proceso de impugnación. Estamos tranquilos y confiados de que el proceso va a ser muy pero muy efectivo. Y va a ser más ágil", replicó por la tarde el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra.

A su lado, en una conferencia de prensa en el Correo Argentino, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, dijo que "se actuó con la máxima responsabilidad y profesionalidad después de 20 años sin licitación. La empresa que califica es porque está capacitada y además hizo su mejor oferta".

Pérez estimó que el domingo a las 21 comenzará la transmisión de los resultados y se espera tener el 90% escrutado a la medianoche, es decir, mucho antes que en el escrutinio de 2015. El martes, a través de una acordada, la Cámara Nacional Electoral le había ordenado al gobierno nacional que entregara de manera "inmediata" el software "para su puesta a disposición de las agrupaciones políticas". Antes de que se diera a conocer la acordada, el Gobierno había citado a los partidos para efectivizar la entrega.

El fallo de Servini de Cubría