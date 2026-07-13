La Justicia citó a Facundo Leal, el extitular de Arsat y el Orsna que cayó con drogas y millones de dólares

Facundo Leal, el expresidente de la empresa estatal Arsat y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), fue convocado hoy al Juzgado Federal N°2 de San Isidro para declarar en la causa en las que es investigado por presuntos sobornos.

Leal, que está detenido hace dos meses, cayó con drogas y millones de dólares en su poder. La Justicia le dictó la prisión preventiva, sin posibilidad de beneficiarse con la domiciliaria, en la causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por presuntas maniobras de corrupción durante su paso por la empresa estatal de satélites Arsat.

Leal fue titular de ARSAT y del Orsna durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, y está detenido hace dos meses en el penal de Ezeiza. La justicia allanó sus viviendas en la Capital Federal y en Mendoza, lugares en los que encontró e incautó US$ 2.000.000 —sin un origen que pudiera ser explicado—, drogas sintéticas, ketamina y cocaína, además de equipos de vigilancia y seguimiento de personas y vehículos.

Leal se enfrenta a acusaciones de recibir retornos a cambio de adjudicar servicios en forma directa a una operadora privada. Será hoy indagado por el magistrado Lino Mirabelli, a cargo del juzgado de San Isidro. Hasta ahora no tuvo una postura colaborativa y hasta se negó a entregar la contraseña de su celular.

Para este lunes también fue citado Gerardo Boschin, quien se desempeñó como subgerente de compras de Arsat y en mayo de 2025 fue designado presidente de Trenes Argentinos Operaciones, cargo al que renunció meses más tarde.

Gerardo Boschin, ex subgerente de compras de ARSAT y ex presidente de Trenes Argentinos, entra a declarar al juzgado N°2 de San Isidro Fabián Marelli

El origen de la causa

El 4 de enero de 2024, empleados de Arsat ingresaron a un depósito en San Fernando donde se resguardaba material sensible de la empresa estatal. En el complejo, que era operado por la firma Argentina Logistic Services S.A., hallaron quince contenedores que presentaban signos de robo. Les habían sustraído flejes de cobre y componentes internos de los equipos de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), la estructura troncal que lleva internet de alta velocidad a lo largo y ancho del país.

Las cámaras del depósito no funcionaban; y desde hace tiempo, el cerco eléctrico perimetral estaba cortado.

A raíz de ese episodio se inició una causa (FSM1924/2024), que quedó en manos del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y del fiscal Fernando Domínguez.

En el marco de esa investigación penal, se ordenó un allanamiento en el departamento de Palermo de Facundo Leal, actual empleado de la empresa pública de soluciones satelitales hasta el momento de su caída.

En ese operativo, los efectivos de la Policía Federal Argentina encontraron cerca de US$ 650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Lo que derivó en la detención del exfuncionario. En su casa de Mendoza, hallaron cerca de US$ 1.700.000.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Isidro y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentaron un dictamen que reconstruyó, con mensajes de WhatsApp, audios y registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa), de qué manera los funcionarios de Arsat debían controlar al proveedor eran, al mismo tiempo, sus beneficiarios.

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