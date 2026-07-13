Javier Milei y sus medidas, en vivo: se reactiva la agenda parlamentaria y empiezan a delimitarse las elecciones 2027
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El Gobierno apunta a que el debate parlamentario domine la agenda de la segunda mitad del año
Ados semanas de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, en medio de un escándalo político y judicial que se estiró por cuatro meses y generó un fuerte empantanamiento del oficialismo, en la Casa Rosada sienten que lograron dar “vuelta de página”. Y de cara a lo que viene en el próximo semestre, apuntan a una estrategia en la que la discusión parlamentaria domine la agenda pública.
Dentro de esa discusión, el mayor caudal de temas tendrá que ver con la agenda fundamentalmente económica, con eje en las reformas en ese área que busca el oficialismo. Mientras que, en paralelo, estará la reforma electoral con el objetivo de que no haya PASO en 2027 y los anuncios de las distintas carteras.
La carrera de los dirigentes provinciales de LLA queda en pausa a la espera de los acuerdos que se sellen a nivel nacional
Los referentes provinciales de La Libertad Avanza (LLA), muchos de ellos entusiasmados con que los buenos resultados de 2025 pudieran posicionarlos para competir por la gobernación en 2027, de momento están en pausa con sus aspiraciones. Esto, a la espera de los acuerdos que selle con gobernadores aliados la Casa Rosada, que en pos de lograr la reelección de Javier Milei se muestra más aperturista para establecer alianzas con otros partidos que en las elecciones legislativas pasadas.
Dirigentes libertarios que entraron en contacto con LA NACION tienen bien entendido el mensaje que baja de un partido verticalista, con Karina Milei como máxima líder operativa a nivel nacional: la prioridad es la continuidad de Milei en la Casa Rosada y todo el delineamiento electoral se supeditará a eso.
Con la interna en alza, en distritos clave de Buenos Aires ya se perfilan candidatos de Cristina y Kicillof
En puntos neurálgicos del Gran Buenos Aires y del interior bonaerense, la interna vigente en el peronismo ya tiene nombres y apellidos que la reeditarán en la pelea por las intendencias. Mientras la tensión aumenta en el enfrentamiento entre los seguidores de Cristina Kirchner y los alineados con Axel Kicillof, las consecuencias de ese tironeo permanente se traducen en postulaciones antagónicas que ya comenzaron a correr con el objetivo de quedarse con el poder en distritos como Morón, Lanús, La Matanza, Avellaneda y General Pueyrredón, municipios que suman 2.857.350 electores y son solo algunos de los que demuestran la intensidad de la interna.
La Cámpora elevó la tensión de la interna con Kicillof en los últimos días, con declaraciones de algunos de sus principales dirigentes. “Cuando nosotros proponemos que [Cristina] sea nuestra candidata, no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estamos haciendo alguna maldad. Entendemos que es la mujer más capacitada”, afirmó el diputado Máximo Kirchner el jueves, durante un acto en Carmen de Areco, distrito gobernado por La Cámpora (el intendente es Iván Villagrán).
Obra pública: el oficialismo quiere destrabar por ley contratos paralizados por años
En un intento por ordenar el complejo escenario de la infraestructura nacional, el oficialismo incluyó en su agenda prioritaria en el Senado para lo que resta del año un proyecto de ley que busca establecer un Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública que permitiría darle un cierre definitivo a contratos de obras públicas que, en algunos casos, arrastran una parálisis que ronda los veinte años.
La idea es destrabar la parálisis administrativa mediante el pago de una suma final y definitiva, la que será calculada en base a parámetros objetivos, a cambio de la renuncia a cualquier acción judicial vigente o futura contra el Estado. El régimen, en principio, tendrá una duración de 24 meses.
El shutdown de Milei se activará frente al déficit y será una adaptación local del mecanismo de los Estados Unidos
El presidente Javier Milei lo desvela que el superávit fiscal tenga fuerza de ley en la Argentina. Por eso, el nuevo paquete de reformas que el Gobierno mandará al Congreso no solo incluirá un proyecto de modificación de la carta orgánica del Banco Central sino que también, dentro de los parámetros que quiere fijar el oficialismo en materia de reglas fiscales, se va a agregar una propuesta de shutdown, pero con una adaptación a la argentina.
El Presidente trabaja en la propuesta con sus ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger; y de Economía, Luis Caputo; y también con el titular del Banco Central, Santiago Bausili.
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