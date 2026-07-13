Javier Milei y sus medidas, en vivo: se reactiva la agenda parlamentaria y empiezan a delimitarse las elecciones 2027

Ados semanas de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, en medio de un escándalo político y judicial que se estiró por cuatro meses y generó un fuerte empantanamiento del oficialismo, en la Casa Rosada sienten que lograron dar “vuelta de página”. Y de cara a lo que viene en el próximo semestre, apuntan a una estrategia en la que la discusión parlamentaria domine la agenda pública.

Dentro de esa discusión, el mayor caudal de temas tendrá que ver con la agenda fundamentalmente económica, con eje en las reformas en ese área que busca el oficialismo. Mientras que, en paralelo, estará la reforma electoral con el objetivo de que no haya PASO en 2027 y los anuncios de las distintas carteras.