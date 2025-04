La Justicia fallo a favor de Mercado Libre en un conflicto con el sindicato de Camioneros

La Cámara Nacional de Apelaciones rechazó el reclamo presentado por el Sindicato Choferes de Camiones y la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros respecto del convenio colectivo de trabajo firmado entre la empresa Meli Log S.R.L. y la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga. Desde la organización sindical señalaban irregularidades en el procedimiento administrativo de dicha firma y falta de legitimación de la Unión involucrada para representar a los trabajadores en cuestión. La Justicia, en primera instancia, ya había fallado a favor de la empresa liderada por Marcos Galperin.

El fallo, dado a conocer este lunes, responde a un extenso litigio sobre el encuadramiento sindical del personal de logística de la compañía. El sindicato de Camioneros había solicitado la nulidad de la homologación del acuerdo y finalmente la Cámara consideró que las objeciones planteadas no eran suficientes para anular el acto administrativo, al no evidenciarse vicios de ilegalidad ni irregularidades sustanciales en el proceso de homologación.

Al respecto, Juan Martin de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, hizo una publicación en sus redes sociales: “Es raro celebrar las obviedades, pero esta es una muy buena noticia”.

La demanda había sido presentada contra el Ministerio de Trabajo y la empresa Meli Log S.R.L. en relación con el convenio colectivo suscrito con la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga. Camioneros y su Federación Nacional alegaban que la homologación era ilegítima, al considerar que el personal de logística debía encuadrarse bajo su representación sindical y no bajo la de otro gremio.

El tribunal argumentó que los actos administrativos poseen una presunción de legitimidad y que, en este caso, no se demostró una desviación de poder ni un perjuicio concreto para los derechos de terceros. Además, subrayó que las partes involucradas tuvieron la posibilidad de presentar recursos y defender sus intereses en el procedimiento administrativo, lo que desestimó los planteos sobre vulneración del derecho de defensa. En consecuencia, confirmó la validez del convenio y rechazó los recursos interpuestos por los sindicatos.

Este fallo se inscribe dentro de un prolongado conflicto entre Mercado Libre y el Sindicato de Camioneros, centrado en el encuadramiento sindical del personal de logística. En septiembre de 2024, la Justicia ya había dado la razón a la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga en un caso similar, desestimando una impugnación presentada por Camioneros contra el convenio colectivo firmado entre Mercado Libre y el gremio de carga y descarga.

En ese precedente, la jueza María Alejandra D’Agnillo rechazó la denuncia de un “pacto fraudulento” y desestimó las acusaciones de que los empleados de Mercado Libre estuvieran trabajando en condiciones de “clandestinidad”. Asimismo, cuestionó la interpretación de Camioneros sobre la actividad logística y su relación con el transporte de mercaderías, señalando que las tareas realizadas en los centros de distribución no se encuadraban dentro del convenio colectivo del sindicato liderado por los Moyano. La sentencia de ese momento también había indicado que la legitimidad para impugnar el convenio correspondía exclusivamente a los trabajadores afectados, y no al Sindicato de Camioneros, cuyos afiliados no estaban alcanzados por el acuerdo.

Con este nuevo revés judicial, Camioneros sufre una segunda derrota en menos de un año en su disputa con Mercado Libre. La decisión refuerza la posición de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga como principal gremio representante de los empleados de logística en empresas como la de Marcos Galperin y establece un precedente en el conflicto por el encuadramiento sindical en el sector. En tanto, para Mercado Libre, el fallo brinda estabilidad a su esquema de negociación colectiva y otorga respaldo a su modelo logístico.

