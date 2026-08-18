La Justicia le puso una nueva fecha a la indagatoria al empresario Hugo Sigman por la producción de vacunas

La Justicia fijó una nueva fecha para la indagatoria del empresario Hugo Sigman en la causa que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid durante el gobierno de Alberto Fernández en la pandemia.

Sigman, acusado de haber sido beneficiado por un supuesto plan del Gobierno en la producción de vacunas, debía presentarse el 19 de mayo de este año en el juzgado de Ariel Lijo, pero la audiencia fue primero reprogramada a pedido de su defensa y luego suspendida.

Ahora, según fuentes al tanto del devenir del expediente, se fijó el 4 de septiembre como nueva fecha para que Sigman, que vive en el exterior, preste declaración indagatoria de manera virtual.

Según el fiscal del caso, Carlos Stornelli, el gobierno rechazó una primera propuesta de la firma Pfizer, de agosto de 2020, que consistía en un cronograma de entregas que garantizaba más de 13 millones de dosis.

“No obstante, se decidió avanzar con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm suscribiéndose sendos contratos los días 6/11/2020, 9/12/2020 y 10/2/2021; comenzándose a recibir las dosis correspondientes, en cantidades considerables, recién a partir de los meses de marzo y abril de 2021”, afirmó Stornelli en su acusación.

Hugo Sigman con Cristina Kirchner Archivo

La tesis central de la fiscalía es que el Estado habría demorado de forma deliberada la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.

Una de las firmas de Sigman, mAbxience, participó en la cadena de fabricación de uno de los suministros claves del medicamento.

Vizzotti dirigiéndose al juzgado de Lijo

Entre los indagados en la causa, se encuentra la exministra de Salud, Carla Vizzotti, que durante los hechos investigados se desempeñaba como número dos de la cartera de Salud. La exfuncionaria se negó a contestar preguntas y entregó un escrito de más de 100 páginas,

El exministro de Salud Ginés González García, en tanto, también formaba parte de la investigación, pero falleció en octubre de 2024.