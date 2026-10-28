La Justicia pospuso una semana las indagatorias de los hermanos Kovalivker en la causa de Andis

El comienzo de la nueva ronda de declaraciones indagatorias en la causa que investiga una supuesta asociación ilícita con presuntos retornos y sobreprecios en las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) deberá esperar. El juez Ariel Lijo pospuso para la próxima semana la citación a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vice de la droguería Suizo Argentina, acusada de “cooptar” al organismo gubernamental.

Estaba previsto que ambos asistieran este jueves a los tribunales de Comodoro Py. Primera estaba programada la declaración de Jonathan Kovalivker y una hora después la de Emmanuel. Pero un día antes, el juzgado las pospuso, según pudo saber LA NACION a través de fuentes judiciales.

El fiscal de la causa, Franco Picardi, había solicitado la indagatoria de los directivos de la Suizo Argentina la semana pasada. En un dictamen de más de 300 páginas sostuvo que la compañía presuntamente lideró un esquema de cartelización con precios artificialmente elevados entre distintos oferentes que redundaban en compras de elevado costo.

El juez Ariel Lijo Ricardo Pristupluk

Luego de conocerse la decisión del fiscal, fuentes de la empresa salieron al cruce y tildaron su hipótesis de “novela”. Rechazaron la acusación y explicaron que solicitaron posponer las indagatorias de este jueves porque precisaban “unos días más para demostrar con precisión lo antojadizo de la construcción de la trama”.

Los nombres de los Kovalivker no son nuevos en el caso Andis. El año pasado fueron eje de allanamientos. En esos operativos, a Emmanuel lo encontraron cuando intentaba irse en su auto con una decena de sobres en los que estaban repartidos 266.000 dólares y papeles con anotaciones, según reconstruyó la fiscalía.

En la misma línea, la declaración de otro directivo de Suizo Argentina, Diego Viner, también fue pospuesta. Tal como indicaron fuentes de la compañía, todas se corrieron para el jueves de la semana que viene.

Emmanuel Kovalivker

Pese a esos movimientos, el calendario con las otras citaciones, hasta el momento, no se movieron, según pudo saber LA NACION a través de las mismas fuentes vinculadas a Suizo. De esta manera, el miércoles próximo sería el turno de Sebastián Nuner Uner, Gonzalo Zarbo y Fernando Domínguez. Para los fiscales, ellos tres trabajaron para la compañía. El primero de ellos con un puesto directivo, y los otros dos en la unidad de Tratamientos Especiales.

Precisamente a uno de ellos, Gonzalo Zarbo, es a quien la Justicia le atribuyó el mensaje “ganemos plata”. Esto forma parte, supuestamente, de un chat en el que se preparaba el precio para una licitación.

“Chicos, entraron eurit a 92 mil de costo. Necesito que roten”, envió al grupo “Comercial Coordinadores” de la compañía Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales. Eurit es el nombre comercial de la droga cladribina, que produce el Laboratorio Richmond, se aclaró en el pedido de indagatoria.

Chat investigado en la causa Andis, atribuido a un empleado de Suizo Argentina

Seis minutos después del mensaje atribuido a Zarbo, respondió un usuario al que la Justicia identificó como Tomás Medina, responsable Comercial de Licitaciones de Tratamientos Especiales de la Suizo, quien contestó: “Precio de venta? O nos manejamos como nosotros querramos” (sic). La respuesta la obtuvo tan sólo un minuto más tarde: “Lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”, escribió Zarbo, según la prueba recolectada por la Justicia.

Estos mensajes del 4 de julio de 2024 se complementan con la documentación sobre ventas. La lupa se posa sobre las compulsas del 29 de julio y 2 de agosto siguientes, por un total de 66 unidades de cladribina. De ellas, 52 fueron adjudicadas a la Suizo por un valor unitario de $3.900.000 millones y las restantes, a $4.000.000 cada una. Esa misma droga, en mayo, había sido adjudicada a $281.000 la unidad. Incluso, en agosto, 25 días después de la segunda adjudicación cuestionada, la Suizo la había cotizado a $405.014 la unidad.

Este último precio que ofertó la empresa de la familia Kovalivker representa el 9,89% del valor de la adjudicación que obtuvo ese mismo mes. “El precio unitario cayó en un mes a la décima parte, sin que se verifique circunstancia legítima alguna que justifique la diferencia de valores. Solo consta: ‘El precio lo pones vos loco, ganemos plata”, consideró la fiscalía.

Pero el precio no fue lo único que llamó la atención a los investigadores, sino también la actitud de las supuestas competidoras de esta empresa. En la primera compulsa, la de julio, la Suizo presentó su oferta al igual que Droguería del Sud y Soldist. La Suizo había cotizado a $3,9 millones, Droguería del Sud también y Soldist, a $4,1 millones.

Según recabó la Justicia, “en la compulsa inmediatamente anterior” Soldist había cotizado el medicamento a $820 mil, una cifra muchísimo menor. ¿Por qué semejante diferencia? “¿Tal vez para dotar a la cotización de la Suizo Argentina S.A. de un manto de falsa transparencia y competencia y que le sea adjudicada como requería la firma aparentando ser la oferta más conveniente?“, advierte la fiscalía.

Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) contabilizó que la Suizo llegó a facturar $124.652.174.118,59 a Andis desde mayo de 2024 a agosto de 2025. La fiscalía agregó que “entre los años 2023 y 2024, se registró un incremento de facturación que, restada la inflación, representó un 205,7%”.

“Las pruebas incorporadas de manera dudosa en el expediente, no son más que una novela o relato”, consideraron fuentes del entorno de la empresa, que negaron cualquier tipo de cartelización y sobreprecios.