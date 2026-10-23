La Justicia sobreseyó al Presidente y a Karina Milei en el caso $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó este viernes el sobreseimiento del presidente Javier Milei y su hermana Karina en la causa $LIBRA, donde se investigaba una presunta estafa con el lanzamiento de una criptomoneda con ese nombre.

El pedido de sobreseimiento había sido presentado por el fiscal Eduardo Taiano, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.

Días atrás, en un oficio entregado a la Justicia, la secretaría de Presidencia que dirige Karina Milei había respondido que no guardaba registro de ningún acuerdo confidencial firmado entre Javier Milei y Hayden Mark Davis, el creador de $LIBRA, la criptomoneda que promovió el presidente y acabó bajo investigación.

El oficio fue en respuesta a un pedido puntual del fiscal de la causa, Eduardo Taiano, quien, concluido el peritaje al teléfono de Mauricio Novelli- uno de los principales implicados en la trama- solicitó a la secretaría que informara si poseía documentación relativa “a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras vinculadas con Blockchain y Criptomonedas”.

La respuesta, entregada el 10 de marzo y firmada por el subsecretario legal, Juan Manuel Galli, dice: “Sobre el particular, cumplo en informar que, realizadas las consultas pertinentes en el ámbito de competencia de esta Secretaría General de la Presidencia de la Nación, no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación vinculada con la existencia del acuerdo referido en el requerimiento judicial”.

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