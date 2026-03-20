Caso $LIBRA: opositores redoblan la presión sobre el Gobierno y piden interpelar a Manuel Adorni y Karina Milei

Después de que se conocieran nuevos detalles del caso $LIBRA, con la difusión de chats y llamadas del lobista Mauricio Novelli, que actuó de nexo entre el presidente Javier Milei y los creadores de la criptomoneda, la oposición redobla la presión en el Congreso.

Diputados que integraron la comisión investigadora formalizaron hoy un pedido para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además, presentaron un pedido de informes y de acceso a la información pública dirigida al jefe del Estado.

Los referentes de la oposición, encabezados por el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión investigadora por el affaire $LIBRA, consideraron que “la gravedad institucional del caso y la implicación personal directa” de Milei y su hermana “exigen respuestas inmediatas”.

“En el caso del Jefe de Gabinete, es él quien debe responder por el Presidente de la Nación, los ministros y el conjunto de los funcionarios de la Administración Pública Nacional ante el Congreso de la Nación”, indicaron a través de un comunicado.

La presentación fue firmada por los diputados que integran las bancadas de la CC, Unión por la Patria y Provincias Unidas. Se trata de Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva, Mónica Frade, Nicolás Massot, Pablo Juliano, Itaí Hagman, Julia Strada, Florencia Carignano, Rodolfo Tailhade y Esteban Paulón.

Los peritajes sobre el teléfono del lobista y operador financiero Novelli revelan nuevos datos del vínculo comercial con Javier y Karina Milei a través de pagos en pesos y dólares que recibieron mientras el líder libertario ganaba protagonismo en los medios y la política, hasta llegar a la presidencia. Del material obtenido por la Justicia surgen pagos desde 2021, cuando Milei era diputado, por dar clases y promocionar inversiones que motorizaba Novelli.

Ferraro presidió la comisión investigadora por el caso $LIBRA Rodrigo Néspolo

“La evidencia recabada en el Informe Final de la Comisión Investigadora y las recientes revelaciones del periodismo de investigación exponen contradicciones insalvables con las declaraciones públicas vertidas por el titular del Ejecutivo durante todo el año 2025”, indicaron los legisladores que firmaron las presentaciones.

Ante el silencio del Gobierno sobre las nuevas revelaciones en el caso, los opositores consideraron que “el Congreso de la Nación debe actuar frente a un hecho de profunda gravedad institucional”. Y consideraron que es “indispensable que los responsables directos den explicaciones” para “restablecer la confianza en las instituciones”.

Días atrás, los diputados que integraron la comisión investigadora acusaron a Milei de formar parte de una operación “planificada” y de “estafa” tras el hallazgo de un borrador que daría cuenta de un pago millonario al Presidente por la difusión de la criptomoneda. Anticiparon, además, que denunciarán al fiscal Eduardo Taiano por encubrimiento.

El lunes pasado, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, alertó sobre una posible manipulación de los archivos extraídos del celular de Novelli. “Es grave que se haya filtrado esa información”, afirmó, y aseguró que “una persona que no estaba autorizada a acceder a este expediente habría sacado información; la cadena de custodia no está garantizada”.

“El sistema de frenos y contrapesos exige que el Poder Ejecutivo rinda cuentas cuando existen sospechas fundadas de irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Los hallazgos del caso $LIBRA comprometen la ética pública”, señalaron los diputados que integran la comisión investigadora.

Milei junto con Adorni, en una foto que subió a redes para ratificar que continúa como jefe de Gabinete ante versiones de salida

En las últimas horas, Milei ratificó a Adorni como jefe de Gabinete después que trascendiera que su continuidad en la gestión estaba en duda. El exvocero presidencial atraviesa su peor momento político por el revuelo que generó la presencia de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno en Nueva York para participar del evento “Argentina Week”.

En paralelo, el ministro coordinador enfrentó un vendaval por la confirmación de que realizó con su esposa y sus hijos un vuelo a Punta del Este en avión privado. Según comprobó la Justicia, el tramo de ida del taxi aéreo figura como costeado por Imhouse SA, del periodista Marcelo Grandio, amigo del ministro coordinador. Actualmente Grandio vive en Uruguay, pero tiene un programa ( Giros en línea recta) en la Televisión Pública (que depende del jefe de Gabinete). Tiene además un ciclo en un canal de streaming de la misma emisora, en la que Adorni fue entrevistado en varias ocasiones.

Ayer, LA NACION reveló que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Marcela Pagano, una exintegrante de La Libertad Avanza (LLA).

Adorni, un funcionario muy cercano a Karina Milei, se negó a dar explicaciones sobra la casa que compró su esposa en Exaltación de la Cruz cuando él ya era funcionario público. Adujo que prefería no responder preguntas sobre el origen de los fondos o si la propiedad había sido declarada ante la Oficina Anticorrupción (OA) porque el tema está bajo investigación.

En concreto, Adorni enfrenta varias causas judiciales y pedidos de informes en el Congreso.