La Libertad Avanza reconoce dificultades para tener candidatos propios en los 135 municipios bonaerenses

La Libertad Avanza navega por aguas inciertas en la recta final hacia el 24 de junio. Cuando faltan solo cuatro días para el cierre de las listas, y pese a la confirmación de Carolina Píparo como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, las negociaciones puertas adentro del espacio de Javier Milei no dejan de arreciar. Es que, si bien sus estrategas aseguran que cuentan con referentes en los 135 municipios, también admiten un “margen de error” de 15 casos por eventuales complicaciones en las localidades más chicas del interior bonaerense.

“Se están resolviendo los temas locales”, indicaron a LA NACION desde el armado libertario. Y aunque aclaran que todavía restan por definirse los nombres de los candidatos a intendente de cada uno de los distritos que conforman la provincia, se muestran confiados en que su “ejército” logrará cubrir la totalidad de los lugares de las listas, tanto en la categoría de legisladores como en la de concejales. Se trata, ni más ni menos, de un número que supera las 2700 personas, según un cálculo que hizo el diario Clarín.

Javier Milei junto a los coordinadores bonaerenses de cada sección electoral

Se trata de un desafío que no es inédito para una espacio político liberal. En 2019, una situación análoga debió enfrentar el flamante cambiemita José Luis Espert cuando, en un contexto de fuerte desventaja, decidió postularse a la presidencia. Hace cuatro años, Avanza Libertad fue con un solo candidato a concejal en Merlo, donde debería haber tenido 12, mientras que en el partido de Ituzaingó apenas logró cubrir dos de los 22 lugares.

El sábado pasado, en un acto realizado en La Matanza, quedó escenificado el clima que envuelve hoy a La Libertad Avanza. “Estamos a una semana de poner a nuestros mejores hombres y mujeres a defender las ideas de la libertad. Sepan que ese último trabajo es muy ingrato. No se desilusionen, no pierdan las esperanzas”, advirtió, ante la militancia, el armador de la estructura libertaria en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien llamó a los presentes a no resignarse “suceda lo que suceda” en el cierre de listas.

“Nuestra pelea es mucho más importante que un cargo electoral”, continuó el dirigente, durante el evento que reunió a El Dipy, candidato a la intendencia matancera, con los coordinadores de los distintos municipios que conforman la tercera sección electoral y que fue la antesala de una caminata que protagonizó Milei por las calles de La Tablada.

Sebastián Pareja junto a El Dipy en el acto del armado de la tercera sección electoral, en La Matanza Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

En medio de un discurso plagado de mensajes hacia la interna, Pareja apuntó contra aquellos que “pululan hablando bajito” y “diciendo cosas desde el escritorio”. “Que se atreva alguno a venir a hablar, desde no sé donde, que nos falta estructura y que faltan fiscales. ¡¿Qué carajo estamos haciendo todos acá un sábado a la mañana?!”, exclamó el dirigente. Y llamó a apuntalar “la batalla cultural” que, a su entender, estaría llevando adelante Milei.

Sucede que, a la par del cierre de candidaturas, la otra gran preocupación de la dirigencia libertaria es la capacidad para cuidar los votos en las PASO bonaerenses de agosto. Según los cálculos oficiales que realizan en las propias filas, se necesitan 37.000 fiscales para cubrir todo el territorio de la provincia. Un número que, de acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, estaría cubierto en un 50%: están inscriptas, hasta el momento, 18.500 personas. A nivel nacional, ese número asciende a los 54.000 voluntarios. La meta es alcanzar las 101.457 mesas que figuran en el padrón de 2021.

El Dipy, candidato a intendente en La Matanza por La Libertad Avanza Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

En lo relativo al armado territorial, La Libertad Avanza debió replantear su noción de “casta”. Ese mote ya no le cabe a todos los políticos sin excepción. Hoy, eso se expresa públicamente en el debate de cara al cierre de listas en el territorio bonaerense: no se puede construir solo con “los puros”. Varios de quienes se aprestan a representar a Milei en los distintos municipios del conurbano son figuras que, salvo excepciones, provienen de experiencias frustradas con la política tradicional.

En ese listado, entre otros ejemplos, se encuentran perfiles tan diversos como el de Ramón “Nene” Vera, en Moreno, un referente local de perfil vecinalista que fue candidato a intendente del Frente de Todos en 2019. O el de Ariel Diwan, en Morón, un productor teatral que supo coquetear con Juntos por el Cambio y que está enfrentado al exintendente Ramiro Tagliaferro, a quien acusa de haberle “bajado” la boleta a legislador en 2021.

El Dipy durante el acto de La Libertad Avanza en La Matanza Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

“Sabemos que la política es el instrumento que necesitamos para cambiar la realidad que estamos todos viviendo”, se encargó de remarcar Pareja durante el acto del fin de semana en La Matanza. Y tras citar a El Dipy y su crítica a los políticos por “siempre implementar la misma receta”, el armador bonaerense disparó: “Lo que no tenemos que dejar es que nos rompan nuestras bases, que nos rompan nuestras estructuras”.

“¡No crean nada de los que les digan, de mí ni de nadie! ¡Estamos para construir la nueva Argentina!”, arengó, para finalizar, el exaliado del Emilio Monzó, un exPro en quien Milei delegó la responsabilidad de tejer nexos territoriales y así lograr candidaturas propias en cada uno de los municipios de las ocho secciones electorales bonaerenses. Un objetivo ambicioso que, más temprano que tarde, se sabrá si fue cumplido.