Crece la presión interna a Scioli: le advierten que deberá armar las listas hasta el último concejal

“Daniel Scioli no tiene un armado para presentar en los 135 distritos de Buenos Aires, y si arma, lo hará con cachivaches”. El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, un ultracristinista, dijo a viva voz la chicana que muchos dirigentes encolumnados detrás de la alianza kirchnerista-massista vienen susurrando en los últimos días: que no saben cómo el embajador en Brasil y Victoria Tolosa Paz armarán la tira completa de candidatos para dar pelea en todos los municipios de la provincia, como obliga el flamante reglamento provincial.

Esas cláusulas y condiciones que escribió Máximo Kirchner (presidente del PJ bonaerense) junto a los partidos de Unión por la Patria (UP), le hace muy empinado el armado político a Scioli. Primero, porque no le deja lugares expectantes en la Legislatura Bonaerense ni en los concejos deliberantes municipales a la lista que pierda en la PASO. Es decir, no da incentivos para participar en la nómina que quiera desafiar al poder territorial.

Pero, sobre todo, ese reglamento fija que cada intendente irá colgado de un solo candidato a gobernador. Y la gran mayoría de intendentes del conurbano, incluso los que tienen más chispazos con La Cámpora, hoy prefieren jugar colgados de la boleta de Axel Kicillof, si efectivamente va por su reelección. “No les da. Ningún intendente va a estar ahí, ninguno”, enfatizó a LA NACION un importante jefe comunal del conurbano que ni siquiera es kirchnerista.

Así, si no se aplica el formato de “Y” en las boletas (y no pueden compartir postulantes locales con el kirchnerismo) Scioli y Tolosa Paz deberían buscar 135 candidatos a intendentes y llenar las listas de legisladores provinciales, concejales, y consejeros escolares. Son más de 2700 casilleros, según un cálculo que hizo el diario Clarín.

“Por supuesto que es desafiante. Nosotros hubiéramos querido no meter ruido en los territorios y que hubiera un acuerdo. Pero hace 45 días que se están buscando candidatos y los casilleros van a estar llenos, eso no es un problema”, aseguraron en el búnker de Tolosa Paz.

Daniel Scioli junto a Victoria Tolosa Paz

Y agregaron: “El kirchnerismo cree que Scioli y Tolosa Paz se van a bajar, pero no va a pasar ¿Dicen que vamos a terminar con el tren fantasma? Quizás sí, pero eso fue por el capricho de Máximo Kirchner, que empujó a una locura que le va a levantar una interna a cada intendente”.

Cerca de Scioli respondieron: “Hay armado en todos los distritos”. En el sciolismo apuntan a resucitar a muchos referentes locales y ex intendentes que fueron perjudicados en los últimos años por el kirchnerismo. También han tentado a pastores con anclaje territorial en el conurbano profundo, como hicieron en Villa Fiorito. Y aspiran respaldarse en la estructura de Hugo Moyano, que por ahora solo compartió un almuerzo con el embajador en Brasil y coincidió en la necesidad de que haya PASO.

En estas horas, el armado que hizo Tolosa Paz con la corriente “Camino a la Victoria” aúna esfuerzos con el trabajo que están haciendo Alberto Pérez, principal ladero político de Scioli y el exintendente de Avellaneda, Baldomero “Cacho” Álvarez. “Una vez que encontrás al dirigente territorial arma en su distrito, es muy fácil llenar el Excel”, aseguran cerca de Tolosa Paz.

Mañana, en tanto, el Movimiento Evita tiene previsto mantener una reunión con sus principales referentes en todas las provincias para decidir el curso a seguir. Hay posturas encontradas: algunos prefieren buscar lugares al calor del armado K mientras que otros prefieren encolumnarse detrás de Scioli y desafiar al kirchnerismo.

Pronunciamiento de los intendentes

Es tiempo de estar unidos por la Patria. pic.twitter.com/pZr6RJJwHC — Leo Nardini (@Nardini_Leo) June 20, 2023

Los intendentes de la primera sección electoral hoy hicieron un comunicado en el que manifestaron “la voluntad de que haya una lista de unidad”. “De no lograr la unidad en las listas provinciales y nacionales, no seremos funcionales a estas divisiones. Acompañaremos a la lista que encarna el proyecto político que queremos y no iremos en ambas”, continúa el documento, firmado por 17 jefes comunales.

En el mismo sentido se pronunciaron, en sus cuentas de Twitter, los intendentes Mariano Cascallares (Almirante Brown), Marisa Fassi (Cañuelas) y Gastón Granados (Ezeiza), entre otros. La mayoría tiene sintonía con el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

Uno de los intendentes que firmó el comunicado -que tiene muy buena relación con Cristina Kirchner y Sergio Massa- dijo a LA NACION: “Lo que estamos diciendo ahí es que no apoyamos a Scioli y a Tolosa Paz. Queremos unidad y si no la hay, no cuenten con nosotros para ser funcionales a los dos”.

En el búnker de Tolosa Paz, no obstante, hicieron una lectura distinta y aseguraron que, por lo bajo, los intendentes están pataleando por el reglamento que confeccionó Máximo Kirchner. “Ningún intendente está diciendo expresamente ‘bajate Scioli’. Los intendentes no están cómodos con esta situación, porque van a tener una interna en sus distritos y quienes tenían que cuidarlos no se ocuparon de que hubiera una PASO ordenada”, señalaron.

Y advirtieron, a modo de chicana: “Probablemente los intendentes terminen repartiendo su boleta corta junto con la de Victoria y Daniel, como siempre hicieron… Hasta con Pro lo hicieron”.

El reglamento, que fija que los intendentes solo pueden ir colgados de un candidato a gobernador (y que abre la posibilidad de que Scioli les plantee una interna en los municipios), para muchos referentes del conurbano refuerza la idea de que Kicillof se quedará intentando retener la provincia. El gobernador bonaerense obtura la discusión en esa categoría, porque su nombre genera aceptación entre los jefes comunales.