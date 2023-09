escuchar

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, publicó en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de una “constancia de no infractor” emitida por la Justicia Nacional Electoral a nombre de su hija asesinada, lo cual generó un revuelo público en Chaco porque la mujer interpretó ese estado legal como el voto positivo de Cecilia en las elecciones primarias nacionales de agosto, algo que fue desmentido por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger.

Todo comenzó con una serie de posteos de Gloria Romero en las que se ven constancias de alta en el padrón y de no infractor de su hija Cecilia, presuntamente asesinada el 2 de junio pasado por su pareja César Sena, hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, todos detenidos e imputados por el crimen.

Gloria Romero denunció que su hija aparece en el padrón como votante en las PASO e incluso escribió, de manera irónica: “Mi hija se levantó del río Tragadero a votar” . Cuando intentaron aclararle la situación, escribió: “El que quiere creer que crea y el que no siga con la mafia”.

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

Cuando llegó la desmentida judicial, Romero no se conformó: “Realmente creen que la gente es estúpida, que me van a mandar un dato y yo no voy a constatar por mi misma, ayer figuraba así, mucha gente entró y lo vio, hoy lo arreglaron, hacen lo que quieren, la impunidad en potencia!!!”.

La explicación de la Justicia

La respuesta de la Cámara Nacional Electoral no se hizo esperar. La propia jueza federal Niremperger explicó en detalle el caso particular ocurrido el 13 de agosto pasado y dijo que nadie votó por Cecilia ni ocurrió nada de lo que se difundió públicamente.

La jueza dijo que Cecilia aparece en el padrón de su mesa “pero no para votar, sino con el troquel quitado y puesto un sello de anulado” .

“Figura en el padrón porque no existe comunicación del Registro Nacional de las Personas para que se pueda dar la baja como fallecida. Pero se ha quitado el troquel y se ha puesto sello de anulado; por lo tanto nadie podría haber votado en su nombre”, destacó la magistrada. En diálogo con la agencia oficial Foco, Niremperger comentó que cuando se realiza una consulta en el Registro de Infractores al deber de votar, aparece una leyenda al inicio que dice “Recuerde que la condición de no infractor no implica que el elector haya emitido su sufragio” .

La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger Captura de Video

“En el caso particular, lo que ocurrió es que en el lugar que corresponde al nombre de Cecilia Strzyzowski, no estaba el troquel en el lugar de ella. O sea que directamente se lo quita antes de la elección”, dijo la jueza y agregó: “Ella aparece, pero no para votar. ¿Por qué? Porque sólo se quita del padrón a las personas que estén fallecidas, cuya baja haya sido comunicada por el Registro Nacional de las Personas” .

Para la jueza, no hay constancia acreditada de que Cecilia esté fallecida, sino que “está desaparecida con presunción de fallecimiento hasta el día de hoy; cuya constancia tampoco tenemos”. No obstante, habiendo sido de conocimiento el caso del asesinato en contexto de femicidio, la magistrada explicó: “Lo que hicimos fue quitar el troquel y ponerle un sello de anulado , que es para aquellos votantes que, por ejemplo, pertenecen a un padrón pero tienen que votar en otros lugares como los miembros de las fuerzas de seguridad o del comando electoral”.

LA NACION