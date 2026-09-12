Máximo Kirchner recorre la provincia y se reunió con jóvenes en Magdalena: “No puede ser que el debate solo gire en torno a los mercados”

El diputado de Unión por la Patria (UxP) y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, compartió este sábado un encuentro con jóvenes en la localidad bonaerense de Magdalena y advirtió que “no puede ser que el debate público solo gire en torno a las preocupaciones de los mercados y las grandes corporaciones”.

En plena discusión en el peronismo por el enfrentamiento entre La Cámpora y el sector encabezado por el gobernador Axel Kicillof, el legislador se mostró con la diputada Mayra Mendoza, una aliada incondicional en la pulseada interna.

“Las personas, el individuo, la parte más finita y débil no tienen ningún tipo de certezas y debemos dialogar sobre estas cuestiones. El contexto actual demanda que construyamos instancias en las cuales el sujeto sea el centro del debate, debemos poder construir opciones porque sin pibes y pibas, sin las familias argentinas no se puede diseñar un país”, expresó Máximo Kirchner.

Por su parte, Mendoza, intendenta de Quilmes en uso de licencia, dio detalles sobre la Ley Ema, que tiene media sanción de la Cámara Baja, y de la presentación del proyecto de ley de prevención del suicidio, también de su autoría.

Máximo Kirchner y Mayra Mendoza en Magdalena

“La ley no tiene que quedar en el texto, sino que debemos saber de qué se trata y hacerla valer. Lo importante que es pensar antes de hacer un click haciendo un comentario o enviando una foto o video. Todo esto no es un tema personal de Ema o una situación individual, es un tema político que nos atraviesa a todos en diferentes escalas”, planteó.

Y llamó a “hablar de la violencia digital y lo que es vivir mediante una pantalla, lo virtual aunque no sea real termina afectando la realidad de las personas”.

La actividad

Máximo Kirchner y Mayra Mendoza compartieron el encuentro con estudiantes en el marco de la jornada “¿Qué escuela queremos?”, donde debatieron sobre educación, salud mental y el impacto que genera la “crisis económica que golpea fuertemente a las familias”.

El espacio de intercambio es impulsado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense, que preside Mendoza.

La reunión se llevó a cabo en el Centro Cultural “La Casita de Olga”, y se trataron temas como “uso y posibilidades de apropiación de los dispositivos, violencia digital, deep fakes, grooming, bullying y salud mental”, según se informó en un comunicado.