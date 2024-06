La ministra Sandra Pettovello volvió a faltar a la reunión de gabinete

Escuchar

La semana pasada, la excusa oficial del faltazo fue la preparación de su defensa judicial ante las denuncias por acopio de toneladas de alimentos, que recayó en el juez federal Sebastián Casanello. Este martes, y sin explicaciones desde su administración, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, volvió a ausentarse de la reunión de gabinete, que esta vez encabezó el presidente Javier Milei, en plena ola de rumores y la confirmación oficial de su continuidad en el cargo.

Luego de la reunión privada de cuatro horas que sostuvo el sábado en la quinta de Olivos con el Presidente, Pettovello se llamó a silencio. Ayer sólo trascendió su denuncia, centrada en que desconocidos rompieron una cerca e intentaron ingresar en su domicilio. Hoy, la ministra estuvo en su domicilio mientras sus pares se reunían con el Presidente, que aprovechó un rato libre y volvió a saludar, un rato después, a alumnos de escuelas primarias desde la reja principal de la Plaza de Mayo.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que la propia ministra le anticipó anoche que no concurriría a la cita. “Ayer me avisó que no venía, tiene un problema de salud de un familiar muy cercano, un tema de agenda que no le permitía estar”, afirmó el portavoz. Ayer, Adorni había elogiado de modo repetitivo a la ministra e intentado despejar rumores salidos de usinas oficiales, que hablan de su salida o de una inminente “subdivisión” del ministerio, que hoy agrupa las carteras de Educación y Trabajo, además de Desarrollo Social. “Cualquier ministerio está sujeto a modificaciones permanentes”, dijo Adorni cuando LA NACION lo consultó sobre el presunto rediseño del ministerio, aunque descartó que en este caso un eventual cambio se produzca a consecuencia de la polémica por los alimentos acopiados en Vicente López y Tafí Viejo, en Tucumán.

En su respuesta, el vocero no dio detalles sobre el episodio de ataque al alambrado de la casa de Pettovello en Moreno, pero afirmó: “La visión de la ministra es que buscan amedrentarla por sus denuncias”. Adorni afirmó que esas denuncias de Pettovello fueron “infinitas”, centradas en “el destape de corrupción más grande de los últimos tiempos”, graficó. Fuera de micrófono, voceros oficiales vinculaban el ataque con la pertenencia de la intendenta local, Mariel Fernández, al Movimiento Evita, uno de los movimientos sociales apuntados por el Gobierno en su manejo de fondos públicos.

Javier Milei y Sandra Pettovello Presidencia

“ Es sensacional, es buena, es decente. Suficiente prueba es lo que está haciendo ”, la elogió ayer Adorni, en la voz oficial más fuerte que se escuchó en las últimas horas en defensa de Pettovello, y ante las consultas de la prensa. El portavoz detalló que la ministra estaba “evaluando los pasos a seguir” en la distribución de alimentos, y volvió a criticar al juez Casanello, por “involucrarse en políticas públicas”, una crítica compartida por buena parte del oficialismo.

Otras ausencias en la reunión de gabinete fueron las del ministro de Defensa, Luis Petri, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien se prepara para viajar el miércoles por la noche, junto al Presidente, a la cumbre del G7, en Italia. La canciller Diana Mondino, quien ayer perdió a manos de la secretaria general el manejo la agencia nacional de promoción de exportaciones, la exFundación Exportar, sí estuvo en la reunión de ministros con el Presidente, en el salón Eva Perón.

Suma de conflictos

A los conflictos de Capital Humano, Pettovello sumó en las últimas horas nuevos problemas: el Gobierno denunció al igual que Pettovelo, su subsecretaria Legal, Leila Gianni, recibió amenazas, aunque en su caso fueron mensajes a su teléfono y menciones a sus cinco hijos. Las custodias de ambas funcionarias efectuaron la denuncia ante la Justicia. En el caso de la ministra se advirtió que en las últimas horas cortaron el cerco perimetral de su domicilio. Poco después de conocerse lo sucedido, el presidente Javier Milei utilizó su cuenta de la red social X para respaldar públicamente a Pettovello, como lo viene haciendo desde que comenzó la crisis en Capital Humano.

“La Ministra Sandra Pettovello y todo su equipo están dando una batalla contra la corrupción como nunca se había visto en la historia. ¿Se dan cuenta porque todo el tiempo operan a la Ministra? Mientras gestiona termina con los curros. Algunos “críticos” prefieren a los chorros”, posteó Milei, quien ligó el episodio con las denuncias que su amiga personal y funcionaria viene presentando en la Justicia.