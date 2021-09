La oposición pidió habilitar el arresto del juez federal de Mendoza procesado por coimas y lavado

El diputado de Cambiemos Pablo Tonelli pidió que el Consejo de la Magistratura apure el arresto del juez federal de Mendoza Walter Bento y su suspensión , luego de que la Cámara Federal de Mendoza dejó firme su procesamiento por coimas, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, tras el desistimiento de la apelación que realizó el magistrado. Con competencia electoral, Bento está a cargo de los comicios legislativos de este año.

Tonelli dijo que la Cámara de Mendoza les comunicó que “el procesamiento y la orden de prisión preventiva en contra del juez Bento “se encuentran firmes y pasados en autoridad de cosa juzgada” y por lo tanto “es necesario dar trámite formal a la comunicación recibida a fin de que el plenario de este Consejo tome conocimiento del oficio recibido, ponga a consideración la cuestión y resuelva la dispensa temporal del privilegio de inmunidad de arresto del magistrado en cuestión, así como el relevamiento transitorio de su cargo mientras tenga vigencia y operatividad la orden privativa de libertad dispuesta por el Poder Judicial”.

Argumentó Tonelli que la detención de Bento – dispuesta por la Justicia pero impedida por los fueros que protegen al juez – solo podrá ejecutarse “si el órgano constitucional competente [el Consejo de la Magistratura] resuelve dispensar transitoriamente o hacer cesar definitivamente aquella inmunidad”.

Lo que reclama el diputado es que el plenario del Consejo de la Magistratura disponga con respecto a la inmunidad de arresto de Bento una “dispensa” , es decir un “cese estrictamente temporal, excepcional, singular, retornable, que no erradica o declina de manera definitiva” los fueros.

Argumentó que el juez consintió su arresto desde el momento en que no apeló su procesamiento con prisión preventiva y por lo tanto debe ejecutarse esta medida. Dijo Tonelli que no se refiere a que se suspenda al juez en su cargo de magistrado, decisión que puede tomar el Consejo al cabo de una investigación, que culmina en la acusación.

Aclaró Tonelli que lo que pide al plenario del Consejo no es “la suspensión en el cargo en pos de la remoción” por lo que no es necesario que exista dictamen previo de la Comisión de Disciplina. Agregó que pretende la suspensión de los fueros del juez hasta tanto se haga efectiva su prisión preventiva. “ No es necesario que el magistrado sea formalmente destituido por el Jurado de Enjuiciamiento a fin de que pueda dispensarse transitoriamente la inmunidad y hacerse efectivo el arresto” , abundó Tonelli.

Dijo que el Consejo está ante un juez federal procesado por la supuesta comisión de múltiples y gravísimos delitos, a quien se le ha dictado prisión preventiva, pero en virtud de la inmunidad de arresto no pudo ejecutarse. y Bento continúa ejerciendo su cargo e “impartiendo justicia”.

“Se hace muy difícil, en esas condiciones, explicar a la opinión pública y especialmente a los justiciables, que un juez que debería estar preso resuelve cotidianamente los casos que tramitan en el juzgado” y decide sobre ”la honra, la libertad y la fortuna” de quienes son sometidos a sus estrados.

Bento está procesado y su procesamiento quedó firme acusado de ser el jefe y organizador de una banda integrada por delincuentes y abogados que se dedicaba a cobrar coimas millonarias a narcotraficantes y contrabandistas, a cambio de beneficiarlos con excarcelaciones y sobreseimientos.

Tienen nueve propiedades distribuidas en cuatro countries, un departamento en un edificio del centro de la capital provincial y cuatro vehículos de alta gama. Desde 2007 a 2017 realizó veinte viajes a Miami, Orlando, Las Vegas, Barcelona, Atenas, Dubai y Chile. Por esos viajes estuvo 761 días fuera de su casa, alojado en hoteles y aparts de lujo, junto a su familia. Tiene con su familia tres Audi, S3, Q5 y A3 que compraron desde cero kilómetro y una camioneta Volkswagen Amarok.

El juez a cargo de las PASO

En los últimos días, Bento se refirió a su causa mientras avanza con los preparativos del acto electoral , tomando las decisiones pertinentes para que los mendocinos puedan sufragar el 12 de setiembre. En diálogo con Radio Mitre Mendoza, el juez ratificó que elabora con su defensa una estrategia para ser valorada por un tribunal internacional, más allá de reconocer que primero deben agotarse las instancias judiciales del país.

Asimismo, se defendió de las acusaciones. “ Las pruebas son las que demuestran efectivamente que estamos frente a un hecho contrario a una ley penal o no y la participación que pudo haber tenido algunos de los que están injustamente detenidos en este expediente . Desde mi causa estamos tratando de incorporar elementos al expediente para demostrar que tanto la imputación como el procesamiento no responden efectivamente a ninguna prueba conducente”, indicó el juez federal.

Con la colaboración de Pablo Mannino