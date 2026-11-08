La oposición reivindicó el mensaje de unidad de León XIV, aunque cada sector puso el acento en sus propias demandas

La visita del papa León XIV consiguió que casi todo el arco opositor coincidiera en un llamado a la unidad y a la búsqueda de puntos en común. Sin embargo, durante el discurso del Sumo Pontífice en el Palacio Libertad, las diferencias quedaron a la vista. Cada sector político aplaudió con especial fervor los pasajes que mejor se ajustaban a sus propias convicciones.

El peronismo, el socialismo, el radicalismo enfrentado a Javier Milei y otros sectores críticos del Gobierno celebraron las referencias del Papa a los jóvenes, la educación universitaria, los adultos mayores, las familias vulnerables, las personas con discapacidad y los enfermos.

Los dirigentes del PJ aplaudieron especialmente cuando León XIV reclamó una economía “al servicio de las personas” y no al revés. Ese fue el pasaje que Axel Kicillof eligió resaltar durante su conversación con la prensa acreditada tras el mensaje.

Victoria Villaruel, Mauricio Macri entre otros en el Palacio Libertad durante la visita del Papa León XIV Presidencia

A través de su cuenta de X, el gobernador bonaerense ya había escrito: “En la Provincia de Buenos Aires abrazamos su mensaje contra la indiferencia, contra el individualismo y contra cualquier forma de crueldad”. Más tarde, al salir del Palacio Libertad, dijo que en el gobierno nacional “tendrán que tomar nota” del discurso papal. “Fue un discurso profundísimo. Habló de discapacidad, de universidades, de la agresión”, resaltó Kicillof.

Otros dirigentes, en tanto, celebraron especialmente el pedido de robustecer la educación universitaria. “Que llegue el mensaje”, tuiteó luego del evento la diputada de la UCR Mariela Coletta, que forma parte del bloque Provincias Unidas.

Robustecer la educación, la formación profesional, la universidad, la investigación. El futuro de los jóvenes.



Que llegue el mensaje. pic.twitter.com/e1dSOMihG1 — Mariela Coletta (@marielacoletta) November 8, 2026

“Un discurso al blanco”, sintetizó el diputado socialista Esteban Paulón. Y listó, entre otros, algunos puntos de su exposición, como “recuperar el trabajo como articulador de las sociedades” y “cuidar a nuestros mayores y a las personas con discapacidad”.

Los libertarios, en cambio, reservaron sus mayores aplausos para el momento en que el Papa pidió defender la vida desde la concepción. Algunos incluso se pusieron de pie, como el senador oficialista Agustín Monteverde.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó el mensaje del Papa contra el aborto, entre otros puntos. “El respeto irrestricto al derecho a la vida, la iniciativa privada como motor del progreso y la búsqueda sincera de la concordia y la unidad nacional son los pilares sobre los que debemos construir una Argentina de paz, trabajo y libertad”, escribió el titular de la Cámara baja en su cuenta de la red social X.

El duelo de aplausos contrastó con los mensajes que los dirigentes opositores habían difundido previamente en las redes sociales, donde predominaron las apelaciones a superar las divisiones políticas y privilegiar el bien común.

“Deseo que la visita del Santo Padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en ‘Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios’”, planteó Karina Milei en X.

Karina Milei, durante la llegada del Papa León XIV al Aeropuerto Jorge Jorge Newbery Soledad Aznarez

Desde su cuenta oficial, Pro expresó su “alegría y entusiasmo” por la llegada del Pontífice y consideró su visita una oportunidad para “dejar de lado las divisiones estériles” y reflexionar sobre la importancia de buscar el bien común. Su titular, Mauricio Macri, fue el único expresidente invitado al Palacio Libertad, adonde llegó acompañado por el diputado Fernando de Andreis. Según admitió después el Presidente, concurrió como respuesta a un pedido suyo.

¡Bienvenido, León XIV, a la Argentina! ¡Esta visita nos llena de profunda alegría y entusiasmo! Después de 39 años, un Papa vuelve a pisar nuestro suelo, para vivir entre todos un acontecimiento histórico. — PRO (@proargentina) November 8, 2026

En el peronismo, el senador Jorge “Coqui” Capitanich publicó una bienvenida titulada La unidad espiritual como símbolo de nuestra fe, en la que reivindicó la solidaridad, la justicia social y el compromiso con los sectores más pobres. “Hoy más que nunca nuestro pueblo necesita tierra, techo, trabajo, tecnología y sustentabilidad de la mano de la unidad espiritual que predique la paz y no la guerra”, sostuvo.

El jefe del bloque peronista en Diputados, Germán Martínez, calificó la visita como “un hecho histórico” y planteó que quienes ejercen responsabilidades institucionales deben revisar sus decisiones a la luz del mensaje papal. “Tenemos que confrontar nuestras prácticas y decisiones con su mensaje”, afirmó. Cerró su reflexión con dos máximas de Francisco que también podrían leerse en clave de las disputas internas del PJ: “El todo es superior a las partes y la unidad es superior al conflicto”.

¡BIENVENIDO LEÓN XIV A LA ARGENTINA! 🇦🇷



Junto a @Diputados_UxP, esperamos para participar del encuentro con las autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.



Una alegría enorme recibir al Santo Padre en nuestro país. pic.twitter.com/c9rREYuPzO — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) November 8, 2026

El diputado Juan Grabois, de relación permanente con el Vaticano, destacó: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. Así se expresó en la red social X, al destacar un fragmento de las palabras del Papa en el Palacio Libertad.

La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía pic.twitter.com/q6XPy6PyhP — Juan Grabois (@JuanGrabois) November 8, 2026

También el exjefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner César Milani llamó a superar las divisiones. Propuso “volver a mirarse a los ojos, sanar sus heridas y construir un proyecto verdaderamente soberano donde la comunidad organizada vuelva a ser el motor de los días felices”.

No todos, sin embargo, se sumaron a las expresiones de bienvenida. Pese a haber recibido invitaciones, los legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) decidieron no asistir al encuentro. “Cada uno practica la religión o la creencia que quiera. Pero el mensaje del Papa es de reconciliación con los que aplican un plan de hambre y esclavitud contra las mayorías”, explicaron referentes del bloque a LA NACION.