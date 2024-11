La primera reacción de Cristina Kirchner después de que la Casación validara su condena en la causa Vialidad

Desde Moreno, adonde desembarcó mientras en tándem la Cámara de la Casación ratificaba la condena en su contra en la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Kirchner se refirió por primera vez a esta decisión que complica su frente judicial. Otra vez, la antes mandataria y actual titular del Partido Justicialista (PJ) deslizó que hay un intento de persecución y proscripción en su contra.

“Cuando sos mina, cuando sos mujer, todo te lo hacen 20 veces más difícil. Y si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice, sino porque soy mujer también y no se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón. Como no me pueden pegar, viste que cuando discuten y una tiene razón, pum, piña. Como no me la pueden dar la piña, hacen las cosas que hacen, como las que hicieron hoy en Comodoro Py”, aseguró, acompañada por la intendenta Mariel Fernández, del Movimiento Evita, y otras 400 mujeres promotoras de género, que la aplaudieron.

“No importa, chicas. Al lado de lo que han que tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad”, aseveró Cristina Kirchner también en esa charla, que quedó grabada y fue difundida por su entorno.

Antes de este encuentro con mujeres, la exmandataria visitó el hogar municipal El Polaquito. Ahí también fue junto a Mariel Fernández, con quien tiene buena sintonía y quien la escolta como vicepresidenta cuarta en la conducción del PJ.

El arribo a Moreno fue coincidente con el momento en que la Casación ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra ella, en este expediente en el que se la acusa de utilizar la obra pública para obtener beneficios económicos durante su paso por la Casa Rosada. 24 minutos antes de las 11, hora para la que estaba pautada la expresión de los integrantes de la Sala IV Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, la exmandataria publicó un video en el que contó que se iba para el conurbano.

Tras conocerse la decisión del tribunal, Cristina Kirchner obtuvo el respaldo de sus dirigentes más cercanos, que a través de las redes sociales salieron a respaldarla y a hablar de un fallo viciado por intenciones políticas. Del otro lado, los opositores a su figura celebraron.

Ayer, la jefa del Instituto Patria publicó un descargo de cinco páginas titulado Los Copitos de Comodoro Py, en relación con los jueces que la juzgaron en esta segunda instancia, a quienes comparó con la banda que intentó matarla aquel 1 de septiembre de 2022 en su casa de Recoleta. En ese escrito, la expresidenta criticó duramente a la Justicia y los medios, dos de sus blancos discursivos más recurrentes.

Asimismo se defendió y dijo que, como presidenta, nunca pido haber cometido el delito de administración fraudulenta en obras viales, debido a que fueron aprobadas por los legisladores en los Presupuestos, además de licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Congreso, desde 2003 a 2015.

“Sepan que, hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya más Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo. Estoy segura que Dios y la Virgen nos van acompañar a todos los argentinos y argentinas que sabemos, porque lo vivimos, que un país mejor es posible”, sostuvo en ese documento.

LA NACION

Temas Cristina Kirchner