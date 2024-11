La reacción de Milei tras la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

El presidente Javier Milei emitió este mediodía su primera reacción tras la confirmación de la Cámara de Casación a la condena a seis años de prisión en segunda instancia contra Cristina Kirchner por el caso Vialidad.

A través de su cuenta de X, el mandatario explicó por qué durante la campaña evitaba opinar sobre la causa contra la entonces vicepresidenta, que en 2022 fue condenada en primera instancia. “Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones”, comenzó el mandatario en su posteo.

Y sumó: “Bueno, en el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la exPresidente. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción”.

Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones. Bueno, en el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e… — Javier Milei (@JMilei) November 13, 2024

Minutos antes, el libertario había difundido en su cuenta una publicación del usuario Coherencia Por Favor -férreo opositor del kirchnerismo- y se había limitado a decir: “Fin”. “Todo llega. Confirmaron la condena de Cristina a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos”, indicó aquella cuenta.

La condena

La Sala IV integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña comunicaron su decisión este martes en el marco de la causa Vialidad, en la que se la acusa a la extitular del Ejecutivo de utilizar la obra pública para obtener beneficios económicos durante su tiempo al mano de la Casa Rosada. Cristina Kirchner no estuvo presente y tampoco su defensa, que siguió la lectura del fallo de forma remota y presentó un escrito en el que informó que recurrirá la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia, la última instancia posible.

La expresidenta fue condenada como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Los jueces de la Casación la absolvieron, por mayoría, por el delito de asociación ilícita .

A pesar de esta confirmación en segunda instancia, la expresidenta no quedará detenida porque la sentencia todavía no está firme. El nuevo Código Procesal Penal establece que las penas se ejecutan una vez que se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión y esto es cuando la Corte Suprema de Justicia rechaza el último recurso de la defensa, lo que puede demorar años. Además, no hay plazos para que el máximo tribunal se expida.

Si bien la exmandataria no tiene fueros que eviten su arresto, tiene más de 70 años, por lo que, de quedar firme su pena, podría pedir cumplirla en su casa. Tampoco se aplica en este caso la inhabilitación a ejercer cargos públicos por la misma razón.

Noticia en desarrollo

LA NACION