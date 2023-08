La reacción de Larreta ante la crítica de Macri a Vidal: “El 13 a la noche vamos a estar juntos”

escuchar

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se pronunció este miércoles 2 de agosto en LN+ sobre el respaldo público que le brindó la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal a 11 días de las PASO y la reacción que eso provocó en el otro sector de Juntos por el Cambio, con cuestionamientos del propio Mauricio Macri.

“Para mí, es un gran orgullo seguir trabajando con María Eugenia Vidal. Hace 27 años que trabajamos juntos. Me siento muy identificado y la quiero mucho. Es una gran satisfacción que trabajemos juntos, un gran orgullo. Es una de las mejores dirigentes que tiene la Argentina ya que cuenta con experiencia de trabajo y de gestión. Aporta muchísimo y es muy importante sumar”, sostuvo Rodríguez Larreta en diálogo con Pablo Rossi y Eduardo Feinmann.

Consultado respecto de si tuvo injerencia alguna la decisión que tomó Vidal, remarcó: “Ella explicó y fundamentó las razones detrás de lo que ella consideró correcto. Como dije antes y digo siempre, yo no opino sobre las opiniones personales de cada uno”. La misma contestación utilizó Larreta cuando le preguntaron sobre los dichos de Macri. “Nunca opino, no hago comentarios ni alusiones personales dentro de JxC. No las hice ni las voy a hacer ahora ni nunca” , sostuvo.

En medio de la discusión por las precandidaturas hacia adentro del espacio, el jefe de Gobierno de la Ciudad anticipó: “Acá lo importante es que el 13 de agosto a la noche vamos a estar juntos, así como también lo vamos a estar el 14. Siempre que hubo PASO, nos mantuvimos juntos. Es mi voluntad que haya un búnker común. Y si gano las PASO, voy a convocar a todos y más. Cada persona que se suma nos permite consolidar una mayoría y afrontar la difícil tarea que tenemos por delante. Haremos una amalgama juntos a partir del 13 la noche y sacar la Argentina adelante”.

“No voy a pedirle otro préstamo al Fondo”

Al hablar del plan económico que llevaría a cabo en caso de asumir la presidencia, Larreta enumeró: “Hay que dejar de gastar de más. Hay que dejar de emitir, que es lo que está haciendo Massa todos los días. Hay que independizar al Banco Central por ley. Tenemos que estabilizar el tipo de cambio”. Y destacó, en clara alusión al “blindaje” propuesto por Bullrich: “No voy a pedirle otro préstamo al Fondo. Menos sacar el cepo el primer día por que no hay dólares en el BCRA. No es viable”.

“Tenemos que generar dólares genuinos exportando más. El cepo hay que sacarlo lo antes posible porque le hace muy mal a la economía argentina. Ahora, tenemos que sacarlo cuando tengamos dos cosas: dólares en el Banco Central y haber empezado el camino de la recomposición de la confianza. Sacar el cepo el primer día es algo que no está diciendo ningún economista”, profundizó.

Durante el diálogo televisivo, habló además sobre cómo planea refinanciar la deuda con el FMI: “Como se refinancia toda deuda con un acreedor: mostrando un rumbo, un plan. Hay que mostrarle a nuestros acreedores, sea quien sea, cómo la Argentina va a crecer, cómo la Argentina va a generar las divisas necesarias, qué productos va a exportar para generar esos dólares”.

El apoyo de Vidal y Manes a la precandidatura de Larreta

A través de un posteo en redes sociales, la diputada confirmó haber tomado partido por el mandatario porteño en la interna con Patricia Bullrich. “Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio. Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina”, alegó en Twitter.

Formo parte del PRO desde su fundación, hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio… pic.twitter.com/knPKjnrAr7 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 2, 2023

El pronunciamiento de Vidal cayó como un balde de agua fría en el sector de Bullrich pero también a Macri, que la criticó: “Ha desdibujado su perfil”, afirmó el expresidente en un video durante una actividad en San Nicolás.

Un día antes, el referente radical Facundo Manes también había manifestado públicamente -durante una actividad en Tandil- su apoyo al jefe de Gobierno de la ciudad. “El 13 de agosto a la noche vamos a estar juntos. Es mi voluntad. Yo defiendo la unidad. Es más importante la unidad que discutir el lugar físico. Donde sea”, explicó. “La unidad es lo más importante: pongan el búnker donde sea”, añadió.

