“Blindaje” con el FMI: de qué se trata la idea que propone Patricia Bullrich para salir del cepo en los primeros días de un eventual gobierno suyo

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich volvió a referirse ayer a la posibilidad de quitar el cepo cambiario en los primeros días de un eventual gobierno suyo. Para ello, habló de que era necesario realizar previamente una “blindaje” con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener los dólares necesarios, en un término que generó controversia.

“Vamos a sacar el cepo lo más rápido posible. En el último año, esas restricciones se llevaron US$18.000 millones. Es como un ‘pacman’, que para alimentarlo hay que darle dólares, dólares y dólares. Es un desastre lo que pasa con el cepo”, dijo la exministra de Seguridad, y agregó que los datos se los acercó Ricardo López Murphy, exministro de Economía y de Defensa durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

Bullrich dijo que discutió el tema “largamente” con el diputado Luciano Laspina, su principal asesor económico y virtual futuro ministro de Economía. “ Nuestro objetivo es que, bajo un acuerdo con el Fondo Monetario que nos blinde en dólares, vamos a abrir el cepo lo antes posible ”, agregó, en una entrevista en LN+.

Los dichos de la exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri generaron polémica, por remitir a episodios de la historia argentina reciente. La palabra “blindaje” fue el eje de esa situación, por su significado especial en el país: ese fue el término utilizado por de la Rúa, en diciembre de 2000, para anunciar un acuerdo de US$40.000 millones con el FMI, que en 2001 quedó trunco. Ese fue el inicio de la salida traumática del programa de la convertibilidad y derivó en la crisis política y social de diciembre de 2001.

El plan de Patricia Bullrich

Laspina amplió después a LA NACION que están hablando de acordar un programa con el FMI y no se refieren a montos de dinero que se necesitaría para “blindar” la economía. “Eso sería poner el carro delante del caballo”, agregó. Para el equipo económico de Bullrich, el actual programa con el FMI está terminado, ya que la Argentina no cumplió con ninguna de las metas acoradas en la primera parte del año.

Luciano Laspina es el principal asesor económico de Patricia Bullrich

La velocidad de la quita del cepo es la principal diferencia entre los precandidatos de Juntos por el Cambio, Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes buscan diferenciarse a medida que se entra en la fase final de la campaña electoral para las PASO.

“Tenemos que tener un solo dolor y necesitamos un reaseguro de tener un colchón de dólares que nos permita en un primer tiempo manejar esa situación. Creemos que con un plan serio como el que estamos planteando, con horizonte de largo plazo, con ley de protección de inversiones, con simplificación normativa y con un horizonte impositivo razonable que le permita a todos trabajar, con reforma laboral, vamos a obtener dólares del Fondo Monetario”, insistió Bullrich.

La visión de Horacio Rodríguez Larreta

Rodríguez Larreta, por su parte, dijo ayer en La Rural que van a “trabajar en la unificación del tipo de cambio y salir del cepo lo antes posible”, en la medida que se vayan “reconstruyendo las reservas en el Banco Central y generando confianza en la Argentina”.

Por otro lado, Hernán Lacunza, uno de los asesores económicos de Larreta, dijo hace unos días que “el cepo no se puede levantar en días”, luego de indicar que la situación económica actual es distinta a la de fines de 2015, cuando la administración de Mauricio Macri quitó el cepo al poco de asumir.

Horacio Rodríguez Larreta encabeza una reunión junto a Hernán Lacunza y el resto de su equipo económico.

“Los momentos históricos nunca son idénticos. Hay diferencias de aquella situación inicial. Ahora tenemos más demanda que oferta de divisas. El cepo no se puede levantar en días. Me gustaría hacerlo porque el cepo es una anormalidad, es un torniquete que se pone cuando tenés una hemorragia ¿Podés vivir cuatro años con el torniquete? No, te agarra trombosis. No podemos acostumbrarnos a la anormalidad”, dijo en un evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Luego indicó que hay una demanda reprimida de dólares de aproximadamente US$50.000 millones entre crédito comercial y dividendos no distribuidos. “Imagínense si el 11 de diciembre vienen el equivalente en pesos a US$50.000 millones. Es imposible. Me encantaría sacar el cepo a los pocos días. Yo vendería el atajo electoral de decirlo. Al igual que la dolarización. Es genial, tiene mucho atractivo, pero es impracticable”, agregó.

Según explicó, la quita del cepo sería un éxito que se haga en el primer año, pero sería de manera secuencial, en donde se relajarían primero las restricciones al comercio, luego a la deuda y último a la repatriación de dividendos.

Acerca de la posibilidad de dolarización, el exministro dijo que “es un atajo impracticable”, porque no hay dólares y sobran pesos. “Si tuviéramos US$35.000 millones [como dice Milei], podemos discutirlo, pero no lo tenemos. Sin esos US$35.000 millones, dolarizar es saltar a un precipicio”, explicó.

