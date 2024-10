La respuesta de Aguiar a la intimación del Gobierno a empleados públicos para que se jubilen

Escuchar

El líder de ATE, Rodolfo Aguiar, respondió sobre la reciente medida del Gobierno, que a través de la Resolución 3/2024 instó a 10.000 empleados públicos a que comiencen el trámite jubilatorio en un plazo máximo de 30 días. Son aquellos que ya cumplen con los requisitos. Según el sindicalista, uno de los más reactivos contra la Casa Rosada, esta es una medida de poco impacto.

“Quienes tendrían que jubilarse son Javier Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y nos harían un gran favor a toda la sociedad”, sostuvo Aguiar sobre el Presidente, y los ministros de Economía y de Desregulación, con quienes tiene una larga disputa por las bajas en las filas públicas.

“En este caso, como en el 99% de los anuncios y medidas que realiza el Gobierno, ya existía con anterioridad. Es una estrategia de anuncios efectistas, que cada vez les funciona menos. Esta resolución cambia muy poco el procedimiento actual y tiene un impacto casi nulo a la hora de continuar con el pretendido recorte de la planta funcional del Estado”, aseguró el gremialista de ATE en su cuenta de X.

De acuerdo al artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241, las personas que tendrán que iniciar el proceso serán los “hombres que hubieran cumplido 65 años de edad y las mujeres que hubieran cumplido 60 años de edad”. Estas últimas, en tanto, poseen la opción de permanencia en servicios hasta los 65 años. También, quienes acrediten 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad”. El personal afectado por esta resolución deberá jubilarse, aunque está prevista una excepción para aquellos que ocupen cargos ejecutivos de nivel coordinador.

Más temprano, asimismo, Aguiar destacó la conjunción que logró el martes el gremio público con los del transporte para aunar esfuerzos la semana que viene, cuando ellos realizarán una huelga de 36 horas que un día coincidirá con el paro que involucrará a todas las ramas, menos a la UTA de los colectivos. En eso, el sindicalista tildó de “cholulos” a los popes de la CGT que se sientan a conversar con el Gobierno y, entre otros varios dardos, le pidió a Milei no compararse con el corredor de Fórmula 1 Franco Colapinto, como hizo en una entrevista radial.

“El paro de los estatales va a empezar el 29 de octubre al mediodía y, en la segunda jornada, el 30, va a coincidir con la huelga de los sindicatos del transporte. Es una novedad la reunión de ayer para el concierto sindical en la Argentina, necesitamos conformar un frente sindical de resistencia que permita cambiar la ecuación de quienes ganan y pierden, después de un año del gobierno de Milei”, sostuvo en Radio Mitre Aguiar, quien el martes estuvo reunido en la sede de Camioneros con los Moyano, con Omar Maturano de La Fraternidad; con Juan Pablo Brey, de los Aeronavegantes; con Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA); y con Alejandro Gramajo, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Fuertes detractores del gobierno nacional, con Pablo Moyano coincidieron en que son “tiempos de confrontar” con la gestión libertaria, tal como dejaron trascender ayer.

Mientras que el líder camionero amenaza con dejar la CGT, hoy Aguiar -en respaldo- cuestionó a los dirigentes de la central obrera que tienen conversaciones con funcionarios nacionales sin nombrarlos. “ ¿A quién le sirve hoy del sindicalismo ir a tomar un café a la Casa Rosada? ¿A quién el sirve dialogar con un gobierno que ya aprobó la Ley Bases, que reguló una reforma laboral que aniquila derechos? E n mi sindicato, mis afiliados no me bancan una foto de cholulo . Si me saco una foto con funcionario, se tiene que traducir en mejoras concretas para los trabajadores”, planteó. A fines de septiembre, tanto Héctor Daer, de la Sanidad, y Carlos Acuña, de las estaciones de servicio, se reunieron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, junto a una comitiva de gremialistas. Tras eso, Moyano amenazó con dejar la central.

“Con este gobierno no solo es intrascendente el diálogo con los sindicatos, sino que hasta ha coimeado a los diputados, porque todavía andan reclamando embajadas en Francia, que le habían prometido. Acá la sociedad empieza a darse cuenta que ha sido estafada en la campaña y que este gobierno se abraza a la casta”, sostuvo Aguiar, quien tiene una confrontación directa con la Casa Rosada por las bajas en las filas públicas como parte del “plan motosierra” de Milei.

Por otra parte, y mientras que ayer el líder libertario comparó a su gobierno con Colapinto, porque “solo saben acelerar e ir para adelante”, Aguiar se mostró poco conmovido con el paralelismo. “El Presidente acaba de compararse con Colapinto, diciendo que acelera y no le gusta frenar. Yo le digo dos cosas: no se compare mucho porque yo a Colapinto lo veo envuelto en la celeste y blanca, es patriota, y estos que están en la Rosada se arrodillan ante la bandera yanki. Y Colapinto todavía ni despistó, y estos tipos van a chocar ”, cerró.

