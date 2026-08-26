La respuesta de Myriam Bregman ante la interrupción de un diputado libertario: “No me aguanto un macho más que me grite hoy”

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman mantuvo este miércoles un fuerte cruce con el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornorori, durante la sesión en la que se le dio media sanción al proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central.

Fue después de una interrupción de Bornoroni durante el tratamiento de una cuestión de privilegio motorizada por Bregman, quien le pidió que no le gritara porque no aguantaba “un macho más”.

“No me grites, Bornoroni. No me aguanto un macho más que me grite hoy. Me cansaron, señores. Basta, córtenla. Déjenos hablar una vez a nosotras en toda la sesión. Expliquen por qué ponen plata para La Derecha Diario y el sicario (Fernando) Cerimedo”, respondió la legisladora del FIT ante la interrupción de su colega libertario.

El cruce entre Myriam Bregman y el libertario Gabriel Bornoroni

La legisladora impulsó una cuestión de privilegio para solicitar información sobre cuántos fondos había destinado YPF a la pauta de La Derecha Diario, medio que fue fundado Cerimedo, el exasesor del presidente Javier Milei y detenido actualmente en Bolivia acusado de haber enviado a matar a su pareja Nadia Beller.

“Ese medio se burlaba porque Cristina Kirchner estaba presa. ¿De qué te burlabas, Cerimedo? Esto se mantiene con plata del Estado. Queremos que esto se informe y queremos marcar la gravedad que tiene el caso: estas agresiones que empiezan en las redes terminan en la vida real”, advirtió.

Y añadió: “Ellos lo llaman ‘batalla cultura’ pero esto, de cultural, no tiene nada”.

Victoria del oficialismo

En una sesión que se tensionó con el correr de las horas, La Libertad Avanza logró aprobar el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA). La iniciativa obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones, y ahora deberá ser debatido por el Senado.

El oficialismo consiguió de esta forma una amplia victoria legislativa, con el apoyo de los diputados de Pro y la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los legisladores que responden a más de una decena de gobernadores, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Ignacio Torres (Chubut) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En cambio, los tres diputados de Elijo Catamarca, que responden a Raúl Jalil, se abstuvieron. Así también lo hicieron Juan Brügge, Mariela Coletta, Pablo Juliano y Martín Lousteau, de Provincias Unidas, Nicolás Massot (Encuentro Federal) y Mónica Frade (Coalición Cívica).