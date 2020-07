El cruce entre Diego Leuco y Santiago Cafiero

En medio del revuelo generado por la entrevista que el periodista Diego Leuco le hizo en Telenoche al jefe de Gabinete Santiago Cafiero, en la que ambos discutieron por la investigación que se lleva a cabo tras el asesinato del exsecretario de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez, un video publicado en redes sociales, retuiteado tanto por Cafiero como por el presidente Alberto Fernández, elevó más la tensión y provocó la respuesta del periodista.

"Qué tristeza y qué pena. Qué tristeza verlo, señor Presidente, tan violento. Qué tristeza y qué desilusión deben tener los que creyeron en su moderación", comienza el texto publicado por Leuco en redes para contestar al video editado de su entrevista a Cafiero, en el que se agregaron emoticones de golpes de puño en alusión a las declaraciones del jefe de Gabinete, como para indicar que sus dichos dejaban en falta al periodista, lo callaban.

"Qué lástima que tan rápido Cristina haya logrado anularlo por completo, si es que alguna vez tuvo alguna intención de diferenciarse del salvajismo. Qué pena que haya recaído tan rápido en la intolerancia, la persecución, el señalamiento", continúa el texto publicado en redes sociales, en el que Leuco remarca el uso de los dibujos de trompadas como gesto de violencia. "Hacerlo es cruzar un nuevo límite. Me pregunto con sincera preocupación cuál será el próximo", agrega.

Asimismo el periodista destaca que al republicar el video en que se lo agrede, desde su cuenta oficial como presidente de la nación, Fernández protagoniza "un hecho de altísima gravedad institucional".

A continuación, Leuco escribe: "Qué lástima que en su afán de negar lo innegable y de querer acusar a los demás de haber dicho cosas que jamás dijimos, usted y su jefe de Gabinete ignoran que fueron el propio juez y el abogado de la familia quienes declararon públicamente que una de las principales hipótesis en la causa que investiga el asesinato de Gutiérrez es el robo. Tal como lo señalé en la discusión con Cafiero".

Por último, cierra: "Qué lástima y qué pena que el Presidente que juraba que vino a cerrar la grieta recurra a las trompadas como símbolo y metáfora para responder a un periodista".

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había hablado antes sobre el video que retuiteó y le bajó el tono a la acusación de violencia, al indicar que los dibujos de los puños no son literales sino metafóricos. "Es metafórico. Fue una discusión con un periodista, un intercambio de opiniones que fue correcto. Eso no es violento, es parte de describir un ring de boxeo, no tiene que ver con golpear o generar un hecho de violencia hacia alguien. Nunca haríamos eso", afirmó en diálogo con Radio La Red .

Leuco y el funcionario nacional habían discutido al aire el lunes por la noche al abordar el caso del asesinato de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner cuyo cadáver fue encontrado el sábado en El Calafate. El periodista le había consultado a Cafiero por la idoneidad de Natalia Mercado, sobrina de la vicepresidenta, para ser fiscal de la causa. Y el jefe de Gabinete rechazó su pregunta al remarcar que tenía una connotación política, vinculada con el hecho de que Gutiérrez había declarado en contra de Cristina en la causa que investiga los cuadernos de las coimas.