La sentida confesión de un intendente bonaerense en un encuentro sobre adicciones: “Llevo 308 días sin consumir”

El intendente del municipio bonaerense de Saavedra, Matías Nebot, sorprendió en los últimos días con una confesión sobre su lucha contra las adicciones y dijo que llevaba “308 días” sin consumir cocaína.

La confesión, poco habitual para un dirigente político, fue hecha por el alcalde vecinalista durante un encuentro sobre adicciones que se hizo el fin de semana último en Pigué, pero trascendió en las últimas horas y llevó a valorar a quienes le ponen el cuerpo a las campañas sobre consumos problemáticos.

Matías Nebot, durante el encuentro

“Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar, pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir”, expresó Nebot durante el encuentro, donde lo escuchaban atentamente vecinos y especialistas.

Y añadió: “La lucha contra la adicción se tiene que dar todos los días, aunque un día a la vez. La causa nunca es la sustancia; la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia”, añadió.

Pigüé, la localidad elegida para el encuentro, es la capital del distrito de Saavedra, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria, que se realizó en el Salón de la Cooperativa La Alianza, contó con la participación de Adrián di Renzo, un especialista enfocado en la prevención de adicciones, y fue parte del ciclo “Hablar es prevenir”, con el lema “Hablar rompe el silencio que alimenta las adicciones”.

Ante la consulta de los medios de la región, Nebot sostuvo que no brindaría entrevistas pero manifestó que “espera” concluir su tratamiento y que, una vez finalizado, dará mayores detalles sobre su experiencia con las adicciones.

“Generar estos espacios de encuentro y reflexión nos permite seguir construyendo una comunidad más informada, comprometida y presente frente a una problemática que nos involucra a todos”, destacó el municipio en un comunicado, días después del encuentro.

Quién es

De profesión docente y técnico en Producción Agropecuaria, Nebot tiene 37 años y desde 2023 ocupa el cargo de intendente de la mano del partido vecinalista Todos por Saavedra.

Nebot, reunido con Sebastián Galmarini, uno de los directores del Banco Provincia X

Con raíces en el massismo, en 2017 había sido electo concejal por la alianza 1 País, de Sergio Massa. En 2019 había sido postulante a la intendencia por Todos por Saavedra y en 2021 había accedido a una banca de concejal.