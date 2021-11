La sugestiva foto que desafía a Máximo Kirchner

Fernando Gray, el intendente de Esteban Echeverría, aprovechó hoy la visita de Juan Manzur y Matías Kulfas a su distrito para reforzar su desafío a Máximo Kirchner por el control del Partido Justicialista (PJ) bonaerense. Si bien durante la inauguración de una cadena de artículos de ferretería y construcción no hubo menciones directas al jefe de La Cámpora, la imagen del acto protocolar sirvió como mensaje directo: Gray posa con un serrucho, el jefe de Gabinete con una pala y el ministro de Desarrollo Productivo con un pico. La foto alimentó las versiones en la aún abierta disputa por la seccional partidaria.

El 19 de diciembre próximo está prevista la asunción de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense a pesar de que Gray busca impedirlo por la vía judicial. Es más, el intendente cree que la pulseada podría dirimirse en la Corte Suprema.

En su pelea con el hijo de la vicepresidenta, Gray apeló a campañas públicas de fuerte valor simbólico. En una filmación se subió al techo del edificio del Ministerio de Desarrollo Social enarbolando una bandera del PJ.

Con el enorme orgullo de ser peronistas, enarbolemos el gran legado de Evita y el Gral. Juan Domingo Perón. Por eso, levantemos, hoy más que nunca, las banderas de la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política. #YoMePlanto pic.twitter.com/PARcDrsvAp — Fernando Gray (@fernandogray) April 3, 2021

No es la primera vez que Gray envía este tipo de señales. Ya había lanzado una campaña de forestación en su distrito con el eslogan “Yo me planto”, que repitió en el video. Y también lo utilizó en otro video en el que Hugo del Carril (hijo) entona un tango llamado “Tengo miedo”, que en una de sus estrofas machaca “ese día me planté”.