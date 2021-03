PJ: Fernando Gray tiene apoyos silenciosos en su desafío a Máximo Kirchner

La llegada de Máximo Kirchner a la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires aparece allanada desde lo político. La única resistencia pública es la del actual vicepresidente del PJ provincial, Fernando Gray (intendente de Esteban Echeverría), quien presentó un pedido de medida cautelar ante el juez electoral bonaerense, Alejo Ramos Padilla.

Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Gustavo Menéndez (Merlo), rodeados por intendentes del conurbano y el interior bonaerense, intentarán destronar a Fernando Espinoza de la presidencia del PJ bonaerense Archivo

El rechazo de Gray tiene algunas réplicas silenciosas puertas adentro, aunque quedan encapsuladas, mientras el consenso mayoritario para que asuma Máximo ya quedó expuesto en la reunión del PJ del sábado, en la que no hubo votos en contra del adelantamiento para el 2 de mayo de las elecciones partidarias. No obstante, los lazos del intendente de Esteban Echeverría con intendentes como Gustavo Menéndez o Juan Zabaleta, claves en el PJ, no están cortados.

El recurso judicial de Gray, con el que pretende lograr la nulidad de la reunión del Consejo del PJ mediante una medida cautelar, será el primer caso resonante que deberá resolver el juez Ramos Padilla, que asumió su nuevo cargo el viernes. La estrategia en los tribunales fue la concreción de una resistencia que Gray expresa en público en soledad.

“Hay algunos que opinan igual que Fernando y no lo manifiestan”, afirmó a LA NACION un intendente justicialista. “Gray no está solo, pero es el único valiente”, definió otro jefe comunal del peronismo. “En privado, muchos son más sinceros”, advierte una tercera fuente municipal.

El viernes, antes de la reunión que el sábado tuvo el Consejo del PJ bonaerense, intercambiaron opiniones los intendentes de la primera sección electoral. En ese encuentro no hubo objeciones a Máximo Kirchner, según pudo averiguar este diario. Se realizó algún planteo sobre definiciones acerca de las PASO o las reelecciones de los intendentes, pero sin mayores repercusiones, según comentó uno de los asistentes al encuentro.

“Todo esto se va a ver en los próximos meses, cuando el cierre de listas sea una masacre y La Cámpora les meta gente en todos los distritos”, evaluó un intendente del conurbano al ser consultado sobre la trama del desembarco del jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados.

Gray mantiene el diálogo abierto con Menéndez (con quien todavía comparte la conducción rotativa del partido) y con Zabaleta. Los intendentes de Merlo y de Hurlingham ya dieron su aval a Máximo Kirchner.