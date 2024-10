Adorni le contestó a Carrió tras asegurar que si Cristina gana en Provincia, se cae el Gobierno

El vocero presidencial, Manuel Adorni, le contestó a la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, quien hoy advirtió sobre las consecuencias de la estrategia de polarización política del presidente Javier Milei para con la exmandataria Cristina Kirchner, al asegurar que si la dirigente peronista gana en la Provincia, se cae el Gobierno. “Me parece un tanto tremendista lo que marca” , apuntó el funcionario.

“No elegimos a los opositores, se eligen entre ellos”, marcó Adorni durante su habitual conferencia de prensa en alusión a los dichos de Carrió, luego que cuestionara al Gobierno por polarizar con Cristina Kirchner. “Si tiene información de una especie de golpe de Estado, en caso de que ocurra un episodio en la provincia de Buenos Aires, dudo que en esta Argentina alguien esté pensando en el fin de un Gobierno, en virtud que se gane la Provincia por una u otra persona”, planteó el vocero.

“Hoy en la Provincia tenemos un gran opositor como es Axel. Más allá de su temerosa gestión en términos de resultados, es un férreo opositor del Gobierno y no ha pasado nada. Me parece un tanto tremendista lo que marca Carrió. De todas formas, hay que preguntarle a ella qué quiso decir”, señaló Adorni.

Y por medio de una chicana, concluyó: “Porque tal vez, como ha pasado otras veces, lo que dice no siempre tiene correlato en la realidad, tal vez este sea un caso similar”.

La réplica de Adorni se da luego que este jueves Carrió alertara sobres los riesgos políticos de confrontar con la exmandataria. “A mí me da la impresión de que este chico [Milei] está jugando con fuego, porque si Cristina le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno. Al polarizar de esta manera, elegir un enemigo, lo que está logrando es lo que hizo Cristina, con lo de ‘armen un partido y ganen las elecciones’. Y ganaron. Esta no es una buena estrategia política, le puede salir el tiro por la culata”, expresó Carrió en una entrevista para Radio con vos.

Carrió aludió a la frase de Cristina Kirchner: ‘Armen un partido y ganen las elecciones’, pronunciada por la exmandataria en un momento de su segunda presidencia en el que recibía duras críticas por parte de la oposición. En efecto, luego de aquella declaración, Propuesta Republicana (Pro), la Unión Cívica Radical, y la CC conformaron la coalición Cambiemos que llevó a Mauricio Macri a la presidencia.

En otro tramo de la entrevista, la exdiputada cuestionó en duros términos al mandatario. “Milei habla de la libertad, pero no es libre. Alguien que es tan insultante es esclavo de sus odios. No admite la opinión del otro, una persona libre es generosa, segura de sí misma, está sin miedos, Milei no es libre. Los que nos gobiernan tienen muchos miedos. Y cuando uno no es libre, no puede dar cátedra sobre la libertad”, sentenció Carrió.

Además de contestarle a la dirigente de la CC, este viernes el vocero presidencial confirmó el fin de los cargos hereditarios en la administración pública y dijo que se trata de un “privilegio” que la gestión libertaria dio de baja por considerarlo “insólito” e “injusto”.

Adorni indicó que “nadie tiene sangre azul” y apuntó contra los organismos que utilizaban esta modalidad, entre ellos la AFIP (ahora desintegrada y retitulada ARCA), la Anses y el Banco Central. El funcionario también afirmó que esta medida fue dada de baja durante el gobierno de Mauricio Macri y que, al llegar al poder, Alberto Fernández la reinstaló.

LA NACION